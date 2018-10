L' Italia non può ricattare l' Europa | ma può farsi male da sola

Nave Italiana nel Mediterraneo : 'Salveremo migranti'. Salvini : 'Non arriverà qui' : Ma, a bordo di quella Nave, non ci sono solo volontari ed esperti, ma anche rappresentanti delle istituzioni, come il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto, e del mondo della cultura, come ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia sogna in grande - ma le insidie non mancano : Siamo sempre più vicini al via del torneo di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni. La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo ...

Salvini show su Facebook : incassa la firma di Mattarella e inizia la nuova crociata contro Mediterranea : "In Italia non sbarca" : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Sviluppo sostenibile - l'Italia non è in campo : l'Italia sta perdendo la sfida dello Sviluppo sostenibile, quella declinata nei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. E anche negli ambiti in cui si registrano miglioramenti, a meno di immediate azioni ...

Migranti - partita la prima nave di ong Italiane per il soccorso nel Mediterraneo - Salvini : 'Non arriverà qui' : "Ho saputo che c'è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo per una missione umanitaria e proverà a sbarcare Migranti in Italia. Fate quello che volete, prendete il pedalò, andate in ...

Sgarbi lascia Forza Italia : “Ho invitato a Berlusconi a Sutri - ma non è venuto per le liti da pollaio del suo partito infido” : Vittorio Sgarbi ha lasciato (di nuovo) Forza Italia. Il critico d’arte, deputato, è uscito dal gruppo parlamentare degli azzurri. Il motivo ufficiale è il fatto che Silvio Berlusconi ha annullato la sua visita a Sutri, cittadina in provincia di Viterbo in cui Sgarbi da qualche mese è sindaco. Sgarbi sostiene che il leader di Forza Italia era stato invitato altre due volte, sempre senza successo. Il motivo dell’invito? ...

Salvini su nave ‘Mare Ionio’ : “Fate quello che volete - ma in Italia non ci arriverete mai” : Matteo Salvini ha mandato un avvertimento alla nuova nave Italiana gestita da ong, che opera da oggi nel Mediterraneo: "Una missione umanitaria con fenomeni che proveranno a sbarcarli in Italia... No, no, no. Fate quel che volete, prendete pedalo, moto acqua, fate il parapendio quello che volete. Io sono democratico. Andate dove volete, ma in Italia nisba".Continua a leggere

RANKING UEFA - Italia SALE AL SECONDO POSTO : LA CLASSIFICA/ 4 vittorie in Champions : non accadeva da 13 anni : RANKING UEFA, l’ITALIA sorpassa l’Inghilterra: la CLASSIFICA. SECONDO POSTO dopo le vittorie in Champions League di Roma, Juventus, Napoli e Inter. E stasera altre due partite(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Test Medicina 2018 - il più bravo d’Italia è Filippo : “Sapevo di aver fatto bene - ma non speravo nel primo posto” : Chi è arrivato primo al Test di Medicina 2018? Filippo Mirandola, 19 anni di Verona, ed ex studente del liceo scientifico Messedaglia, è riuscito a ottenere il punteggio più alto nella graduatoria nazionale di merito, sbaragliando la concorrenza di più di 60mila candidati: "A chi vuole provarci dico: preparatevi bene durante l'anno ma non vi ammazzate di studio durante l'estate. Trovate un equilibrio".Continua a leggere

Inter-Marotta - non ci sono conferme. Mentre spunta il Club Italia : Il dirigente, in uscita dalla Juve, accostato all'Inter, ma non ci sono conferma su un incontro in programma con Zhang. L'altra ipotesi è il Club Italia

L'en-plein delle Italiane in Champions : quattro vittorie non arrivavano dal 2005 : E' bello tornare a eccellere in Champions, il torneo più importante del mondo. Qui l'aria è rarefatta, ci sono i migliori. Quanto tempo. Tags Argomenti: Champions League Serie A Juventus As Roma ...

Cittadino nepalese picchia la moglie a Padova : "Non sapevo che in Italia fosse reato" : nepalese picchia la moglie e si giustifica davanti al Gup: "Non sapevo che in Italia picchiare la moglie fosse un reato... Non sapevo". Le parole sono state riportate dal Gazzettino di Padova, dove lo scorso 11 giugno la vittima era stata soccorsa dalla polizia dopo l'ennesima aggressione da parte del marito.L'uomo è finito a processo per maltrattamenti, lesioni volontarie e minacce aggravate dall'uso di un coltello nei confronti della ...

Raffaella Carrà : "La Spagna mi ama - per loro sono icona di libertà. In Italia sono una milite ignota. Ma non chiedo nulla" : Nel 1976 esplose in Spagna il fenomeno Carrà. Raffaella aveva 33 anni, Francisco Franco era morto da quattro mesi e Madrid aveva bisogno di divertirsi, di cambiare. La Raffa nazionale racconta a il Corriere della Serala sua Spagna e il suo successo in terra iberica. In occasione dei suoi 75 anni El Paistitolò: "Il mito compie 75 anni" e sabato 13 ottobre Raffaella diventerà Dama "al Orden del Mérito Civil" per quanto ...

L'Italia non è come la Grecia : è meglio o peggio? : Temendo uno shock che avrebbe fatto precipitare l'economia in una depressione pluriennale, il governo Syriza aveva optato per un approccio ortodosso, in contrapposizione con la propria agenda ...