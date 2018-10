L’Isola di Pietro 2 | quando inizia e prime anticipazioni sulla serie TV

Gianni Morandi a Carloforte - in concerto a sorpresa in Sardegna dopo le riprese de L’Isola di Pietro : Gianni Morandi a Carloforte, in concerto al Molo. L'evento è stato annunciato oggi, a sorpresa. Gianni Morandi si trova a Carloforte da alcuni mesi, per le registrazioni della seconda stagione della fiction per la TV L'isola di Pietro, di cui è protagonista. dopo il successo del d’amore d’autore Tour, il cantante ha annunciato, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Per ringraziare la regione dell'ospitalità e per festeggiare le ...

Fulmine colpisce albero di una barca nelL’Isola di Pietro di Morandi/ Video Carloforte : boato e fiammata : Carloforte, dove è stata girata la fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, colpito da un terribile temporale: un Fulmine colpisce in pieno l'albero di una barca.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Oggi tornano i misteri delL’Isola di Pietro : L’Isola di Pietro torna in onda già Oggi in fasci pomeridiana con le repliche della prima stagione. Per i nuovi

Beautiful va in pausa per agosto - ultima puntata il 3. Al suo posto L’Isola di Pietro : Come ogni anno, dopo undici mesi non stop di messa in onda, anche Beautiful va in vacanza: il 3 agosto, infatti, terminano le trasmissioni della storica soap statunitense, che riprenderanno dopo il consueto break estivo. La storia si interrompe in un punto cruciale, proprio mentre la Spectra rischia di sparire per sempre in virtù delle orchestrazioni del machiavellico Bill – interpretato da Don Diamont, visto anche in Italia la scorsa ...

Lorella Cuccarini dopo L’Isola di Pietro di nuovo in teatro : E’ un momento intensissimo sul fronte professionale per Lorella Cuccarini che è tornata alla fiction partecipando alla seconda stagione dell’Isola di Pietro e ora si appresta a lavorare in teatro. L’attrice combattura tra la tv e le scene non nasconde quale sia il suo primo amore: “Uno show tutto mio? La tv rimane sempre un grande amore. Ma solo per cose per cui vale veramente la pena. Alle volte anche non esserci può ...

L’Isola di Pietro - viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

L’Isola di Pietro - il cast scende in campo contro l’abbandono degli animali : Il cast de L’isola di Pietro in uno spot realizzato con la Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, che viene perpetrato nel periodo delle vacanze