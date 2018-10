L’intervista a Nadia Murad | Nobel per la Pace | «Io | schiava sessuale dei soldati

vanityfair

(Di venerdì 5 ottobre 2018)«Non vedo nessuna speranza, né per me, né per la mia gente», ci diceva nel 2016. Eppure, nel profondo,, un futuro inizia a intravederlo. O quantomeno, a costruirselo. Un incoraggiamento le è arrivato venerdì mattina, quando il NorwegianInstitute di Oslo le ha annunciato che verrà insignita del Premioper la. A dividere il premio con lei, ci sarà il medico e attivista congolese Denis Mukwege, anche lui premiato per il loro impegno contro l’uso della violenzacome arma di guerra. Già, perché questo questo è stata. Una vittima di violenzausata come arma di guerra. Ce l’aveva raccontato lei stessa, con queste parole. «Non ci sarà mai speranza né per me ne per la mia ...