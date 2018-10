L' indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso | -4 | 40% | | flessione

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 18% - - flessione scomposta per Molmed : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso la giornata a quota 151.853,59 con una perdita di 3.390,...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 32% - - Eurotech si muove verso il basso : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 60.367,68 con una perdita di 1.434,54 ...

L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo - +1 - 18% - - seduta effervescente per Tiscali : Scambi al rialzo per il comparto tecnologico a Milano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 61.595,25, in ...

Calo per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 97% - : Calo per il comparto sanitario italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care scivola a quota 156.254,14 di 1.535,66 ...

Lieve ribasso per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 36% - : Il Comparto sanitario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha terminato gli scambi a quota 160.363,02, con un ...

Senza direzione l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 13% - : Teleborsa, - Giornata cauta per il comparto sanitario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 161.217,69, ...

Lieve ribasso per l'indice delle società assicurative - -0 - 63% - - in vendita UnipolSai : Il Settore assicurativo italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha avviato gli scambi a quota 15.614,82, con un decremento di 98,...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche prosegue la serie di sei rialzi consecutivi - +1 - 17% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per L'Indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dalL'Indice EURO STOXX. L'Indice italiano delle azioni siderurgiche ha aperto a 37.573,...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche si muove in lieve rialzo - +0 - 53% - - tonica Tenaris : Partenza moderatamente positiva per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' indice EURO STOXX , che non ...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche è in territorio positivo - +1 - 22% - - brillante l'andamento di Tenaris : Scambi in positivo per l' indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 37.185,76 in ...

Germania : indice Zew in recupero più delle stime. Borse in rosso : Nel mese di settembre l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese nell'economia tedesca, si è attestato a -10,6 punti, in recupero rispetto alla lettura precedente fermatasi a -13,7 punti. L'indicazione odierna si è rivelata migliore delle previsioni degli analisti che ...

Brillante l'indice delle società assicurative - +2 - 16% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore assicurativo italiano, che sorpassa l'EURO STOXX Insurance, in lieve salita, con un guadagno di 1,6 punti. Intanto il FTSE Italia Insurance ha ...

Altra seduta in ribasso per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 76% - : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche ha chiuso la giornata a quota 37.573,08 con una ...