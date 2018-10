L' Indice del settore alimentare italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da

Seduta molto negativa per l'Indice delle aziende sanitarie - -2 - 18% - - flessione scomposta per Molmed : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso la giornata a quota 151.853,59 con una perdita di 3.390,...

L'Indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso - -4 - 40% - - flessione scomposta per TAS : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 5/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al ribasso il principale indice di Atene con i prezzi allineati a 668,94 per una discesa dell'1,10%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

Analisi Tecnica : Indice Micex del 5/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Mosca , che si posiziona a 2.447,52 con una discesa dello 0,71%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2.434,76 e ...

Seduta molto negativa per l'Indice delle società High Tech italiane - -2 - 32% - - Eurotech si muove verso il basso : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 60.367,68 con una perdita di 1.434,54 ...

Si è mosso in territorio positivo l'Indice del settore telecomunicazioni - +1 - 71% - : Mette il turbo il comparto telecomunicazioni in Italia che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Telecommunications , che mostra un timido +0,55%, e chiude a quota 276,...

Analisi Tecnica : Indice DAX-30 del 4/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Francoforte si posiziona a 12.300. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 4/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove verso il basso il principale indice della Borsa di Milano , che si posiziona a 20.676 con una discesa dello 0,29%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto ...

Pesante l'Indice del settore alimentare italiano - -1 - 01% - : Performance negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.899,24, in ...

Analisi Tecnica : Indice Micex del 4/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si contrae la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.481,59 per una discesa dello 0,49%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 4/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 674,95, con un aumento dell'1,22%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 3/10/2018 : Chiusura del 3 ottobre Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano , che archivia la sessione in utile dello 0,84% sui valori precedenti. Lo scenario di breve periodo del FTSE MIB ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 3/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 20.780. Operativamente le attese propendono per la ...

L'Indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo - +0 - 84% - - andamento rialzista per Retelit : andamento tonico per il comparto telecomunicazioni in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 10.402,1 con un ...