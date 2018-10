L’ex presidente sudcoreano Lee Myung-bak è stato condannato a 15 anni di carcere

L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE : L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha annunciato che intende presentarsi come candidato presidente della Commissione Europea per il Partito Popolare Europeo (PPE), il principale gruppo politico europeo di centrodestra. Il PPE sceglierà il suo candidato ufficiale nel corso di The post L’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb vuole fare il candidato presidente della Commissione Europea per il PPE appeared first on Il ...

Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile/ La Figc candida L’ex Miss Italia : Martina Colombari presidente della Divisione calcio femminile: la Figc candida l’ex Miss Italia. L'ultima idea della Federazione per rilanciare il pallone rosa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:09:00 GMT)

Confermato il maxisequestro di beni alL’ex vicepresidente del Foggia : Il Tribunale del Riesame di Bari ha Confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, gia’ eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, (Foggia), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza ...

Bancarotta fraudolenta della società Finpower : arrestato L’ex presidente del Bari calcio Cosmo Giancaspro : Le carte erano pronte da mesi, pare da fine agosto. L’arresto è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì 26 settembre. I finanzieri del nucleo tributario di Bari hanno dovuto cercarlo qualche ora nella Capitale prima di poterlo arrestare. Cosmo Antonio Giancaspro, ex patron del Bari calcio, è finito ai domiciliari. L’accusa è di Bancarotta fraudolenta. I reati contestati nell’ordinanza riguardano il crac della società ...

La bufala dei 27 uomini di scorta per L’ex presidente della Camera Laura Boldrini : "Sapete chi ha la scorta più cara al mondo? E' quella della Boldrini: 27 poliziotti, 10 Autoblu ecc. ci costa di 3 milioni €. Ma non finisce qua: scortati anche il suo amante e la figlia per un altro milione. Io sono schifato e li maledico. Non ho più parole": è la nuova bufala sull'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diffusa ieri dall'utente Massimo De Santis su Twitter.Continua a leggere

Valle d’Aosta - soldi nella scrivania : archiviata l’indagine per calunnia sulL’ex presidente Marquis : nella sua scrivania aveva trovato venticinquemila euro in contanti. Per questo motivo era finito indagato per concorso in calunnia e si era quindi dimesso da presidente della Regione Val d’Aosta. Ora l’inchiesta a carico di Pierluigi Marquis è stata archiviata. Nell’ipotesi inizialmente formulata dalla procura di Aosta il denaro sarebbe stato messo nell’ufficio dopo l’insediamento dello stesso Marquis e avrebbe potuto essere ...

Laura Boldrini - via al processo al sindaco che disse : “Stupratori? A casa sua”. L’ex presidente : “Cosa ne pensa Salvini?” : È iniziato al tribunale di Savona il processo per diffamazione che vede imputato Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea. Il primo cittadino, iscritto alla Lega, a seguito della notizia degli stupri avvenuti a Rimini nell’agosto 2017, aveva proposto di mettere ai domiciliari i responsabili “a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso”.”Avrei scritto la stessa frase per un uomo” ha dichiarato oggi in aula ...

Grecia - L’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem : “Abbiamo chiesto troppo a quel popolo in cambio del salvataggio” : “I Paesi della zona euro hanno chiesto troppo al popolo greco in cambio del salvataggio“. Ad ammetterlo, durante un programma della tv olandese, è stato l’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, lo stesso che lo scorso anno è finito al centro delle polemiche per aver sostenuto che i Paesi meridionali dell’Eurozona “spendono tutto in alcol e donne per poi chiedere aiuto”. Il politico olandese ha ...

Brasile - L’ex presidente Lula non potrà candidarsi : ...

Grillo incontra L’ex presidente Uruguay José Mujica : “Filosofo della politica - hai messo al centro la persona” : “Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci”. Così Beppe Grillo ha salutato sul suo blog l’ex presidente dell’Uruguay José ‘Pepe’ Mujica che ha incontrato a Milano nel corso di “Barber shop. Un’idea in testa”. Durante il loro faccia a faccia, il fondatore del Movimento 5 stelle lo ha definito “un pensatore straordinario“, “un filosofo della ...

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore delL’ex presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Marchionne - un ultimo splendido regalo prima di morire : Amatrice ringrazia L’ex presidente della Ferrari : L’ex sindaco di Amatrice ha ringraziato anche il compianto Marchionne per la costruzione della scuola ad Amatrice Un ringraziamento sentito e… commosso, ricordando anche la figura di Sergio Marchionne, impegnatosi molto nella costruzione della scuola ‘Romolo Capranica’ di Amatrice. LaPresse/Alfredo Falcone L’ex sindaco Pirozzi ci ha tenuto non poco a ricordare l’ex presidente Ferrari che, insieme a Vasco ...

M5s Sardegna - Puddu è il candidato presidente alle Regionali : chi è L’ex sindaco sotto processo per abuso d’ufficio : Poche sorprese: Mario Puddu è il candidato del Movimento Cinque Stelle alle elezioni Regionali 2019 in Sardegna. L’ultimo passo della selezione per il prossimo aspirante presidente è stato quello sancito dal voto online sulla piattaforma Rousseau. Puddu, 45 anni, ex sindaco di Assemini – alle porte di Cagliari – e coordinatore isolano per le ultime Politiche ha ricevuto 981 voti su 1.804 votanti (il 54%). Era l’unico nome con ...