L' Europa boccia il Def del governo Arriva la lettera della Commissione europea

L’Europa boccia il Def : “Preoccupati dal deficit - distanti dal percorso indicato” : La manovra italiana non piace all'Ue e lo dicono chiaramente gli esponenti della Commissione europea che chiedono al governo un passo indietro rispetto al Def: "Il Def a prima vista sembra costituire una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue, il che è motivo di seria preoccupazione".Continua a leggere

Manovra economica 2019 - cosa rischia l'Italia se l'Europa la boccia : Il primo passo è una procedura d'infrazione che prevede una multa. Ma la mazzata più grossa arriva dallo spread

L'Europa boccia il 2.4% italiano : "Non è credibile - tenteremo di convincere Roma a tornare indietro" : Italia bocciata. La manovra economica con un deficit del 2,4 per cento del pil per i prossimi tre anni non passa la prova dell'Eurogruppo. Oggi la riunione a Lussemburgo, a pochi giorni dall'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del governo italiano. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria si presenta ancora senza dati, senza dettagli. Ma trova subito tanta preoccupazione e un disco rosso: il 2,4 per cento non va, gli spiegano il ...

L’Europa non esclude l’ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in ogni caso : Il clima (politico) è da guerra fredda. Sull’asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - reciproco - di non esasperare ulteriormente i toni. Almeno in questa fase. «Massimo dialogo con l’Ue» dice il premier Giuseppe Conte. «Non vogliamo andare allo...

Manovra - Boccia : “Scelte da incoscienti - creeranno problemi decennali. Europa? È l’ultima che può parlare” : “Manovra? È passata la linea: facciamo altri debiti e facciamoli pagare a chi verrà dopo di noi. Non mi scandalizzo se si fa un deficit del 2,4% perché non penso che i vincoli di bilancio siano un totem da difendere. Il problema è: fare debiti per far cosa?“. Così, ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, il deputato Pd, Francesco Boccia, commenta l’approvazione della nota di aggiornamento del Def da parte del ...

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...

"Il decreto sui migranti non è una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

Paolo Savona - l'avvertimento drastico all'Europa : 'Se ci bocciano il bilancio - siamo pronti a tutti' : Il pericolo che dalla Commissione europea arrivi una sonora bocciatura alla prossima manovra di bilancio dell'Italia è sempre dietro l'angolo. Ipotesi alla quale il ministro degli Affari europei, ...

Boccia a Cernobbio : non chiedere a Ue più deficit ma che Europa vogliamo : 'Non bisogna sedersi al tavolo della Ue per chiedere più deficit ai partner, ma per porre la questione di che Europa immaginiamo, dei giovani, del lavoro, della competitività, della realizzazione di ...