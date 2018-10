Lettera dall' Ue a Tria | lo sforamento sul deficit è un problema serio

lastampa

: Le norme discriminatorie nel decreto, la Costituzione nella lettera di Mattarella. Il Presidente ricorda l'articolo… - civati : Le norme discriminatorie nel decreto, la Costituzione nella lettera di Mattarella. Il Presidente ricorda l'articolo… - Treccani : Accusato dall’Inquisizione per aver sostenuto in una lettera privata che la Terra girava intorno al Sole, Galileo c… - mariaDeNadie2 : RT @Libero_official: La lettera di risposta a Tria sulla manovra: una minaccia vera e propria dall'Europa -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il contesto in cui nasce la manovra non piace all'Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all'Economia hanno inviato a Giovanniunasul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i r equisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita ...