Legge armi Ue | indetto referendum

Vibo Valentia. Armido Cario ospite del Festival Leggere&Scrivere il 4 ottobre : Il Festival “Leggere&Scrivere”, in programma fino al 6 ottobre, è una delle kermesse culturali più autorevoli del panorama italiano. Protagonisti

Il Milleproroghe è Legge - dai vaccini ai risparmiatori : cosa prevede : Il decreto Milleproroghe è stato approvato al Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha ottenuto il semaforo verde. È legge di Stato. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione. Nello specifico, il Senato, che si era già espresso in senso favorevole lo scorso 6 agosto in prima lettura, ha approvato in via definitiva ...

Di Maio : “Pronta proposta di Legge per tagliare 345 parlamentari. Risparmi per 100 milioni” : "Con la Lega noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari con 100 milioni di euro di Risparmi l'anno", ha annunciato in serato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Di Martedì su La7.Continua a leggere

Trenta : “Ministero Esteri valuti rispetto della Legge su armi italiane ad Arabia Saudita”. Export 2017 da 10 miliardi : E’ ora di fare chiarezza sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita per bombardare lo Yemen. Quella che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, affida alla bacheca del suo profilo Facebook è una promessa e, allo stesso tempo, un appello. Un appello al suo collega di governo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che, spiega Trenta, è competente per il monitoraggio sulla produzione e il trasferimento di armi che ...