Legambiente | 23mila rifiuti raccolti in 71 parchi italiani | “Tre ogni metro quadrato Il

(Di venerdì 5 ottobre 2018) In 71pubblici di tutta Italia, ampi come 6 piscine olimpioniche, ci sono più diditipo e forma, gettate da incivili o trasportate dal vento. Una media nazionale di 3. È quanto emerge dalla prima indagine nazionale “Park Litter 2018” suinelle aree verdi urbane realizzata da, nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”, inpubblici medio-piccoli di 19 regioni italiane (manca all’appello solo la Liguria). A farla da padrone, nonostante dal 2016 vi sia una legge che vieti di gettarli per terra e che preveda sanzioni pecuniarie dai 30 ai 300 euro, ci sono i mozziconi di sigaretta che rappresentano il 37% dei. La plastica si conferma il materiale più trovato, dalla spiaggia agli spazi verdi. Oltretrovati Sono 23.096 ie ...