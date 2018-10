Lazio | niente ritiro Durmisi | ' Tornerò più forte di prima'

Niente da fare per il modem libero : delibera rimandata - nel frattempo le rimoduLazioni : Pensavate fossimo ormai giunti alle battute finali per la sentenza del modem libero? Purtroppo ci sbagliavamo un po' tutti. AGCOM ha rimandato la delibera, che sembrava ormai essere cosa fatta (come vi avevamo dettagliato in questo articolo di luglio), al 2019, senza considerare che la data potrebbe anche slittare ancora. La normativa, lo ricordiamo, dovrebbe consentire agli utenti di scegliere a proprio piacimento il modem di cui fare uso, e ...

Mbappé - niente Pallone d'oro. Ma la Kopa è solo una consoLazione : Strategia criticata su Rmc dall'ex rossonero Dugarry, ormai opinionista di spicco che parla di 'peggiore idea al mondo' perché, al di là di Mbappé, non è detto che un giovane sia poi in grado di ...

Le riveLazioni di Cecilia Rodriguez : niente matrimonio e il primo programma tutto suo : ... oltre a essere showgirl di successo, si sono anche lanciate nel mondo della moda nei panni di stiliste. Da diversi anni hanno lanciato il loro brand Me Fui e, in occasione della Milano Fashion Week ...

Liverpool - la riveLazione di Milner : "Per colpa di mio padre da piccolo non indossavo mai niente di rosso" : Ora è vice capitano dei Reds, ma da piccolo a Leeds è stato influenzato dal padre, che odia il Manchester United

Niente rimoduLazioni Vodafone per l’offerta winback a 7 euro per 30 GB? Chiarimenti doversi : Le rimodulazioni Vodafone di settembre 2018 hanno scatenato una vera e propria emorragia di clienti per l'operatore rosso ma il vettore ora sta cercando di recuperare il terreno perso con delle offerte winback davvero interessanti. Peccato che il dubbio su nuovi aumenti immediati sia insito in molti ex clienti del vettore e sulla questione ci sembra giusto garantire dei Chiarimenti. L'ultimissima delle offerte winback che Vodafone ha lanciato ...

Uomini e Donne - Mario Serpa : "L'amore? Basta con le reLazioni che sono meno della metà di niente" : Mario Serpa, intervistato dalla rivista Albatros, ha raccontato di essersi concentrato, negli ultimi mesi, quasi esclusivamente sul lavoro dopo la fine della relazione con Claudio Sona: Quest’estate sono stato molto impegnato a livello professionale, però sono soddisfatto delle mie scelte! Non penso che ci siano stati cambiamenti nel mio modo di essere, onestamente, sono sempre il solito Mario che esce la mattina, come la maggior parte ...

Lazio - niente PSG per Milinkovic-Savic. L’ag. conferma : “Resta qui” : MILINKOVIC-SAVIC- Dopo un’estate travagliata e caratterizzata da continue voci di mercato, la Lazio ha ufficialmente blindato Milinkovic-Savic. A confermato è stato l’agente del centrocampista serbo, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “Corriere dello Sport”. “Milinkovic resta a Roma e continuerà a giocare nella Lazio. Per tutta l’estate si sono diffuse voci false”. Respinto ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...

Lazio - blindato Milinkovic-Savic : 3 milioni d’ingaggio e niente clausola : Lazio, blindato MILINKOVIC SAVIC- Fine dei giochi: Milinkovic-Savic si prepara a giurare fedeltà alla Lazio. Come evidenziato da “SportMediaset“, sarebbe ormai tutto pronto per il rinnovo contrattuale del centrocampista serbo con il club biancoceleste. Si passerà da 1,5 milioni di euro annui, a 3 milioni di euro. Ingaggio raddoppiato senza inserimento di alcuna clausola rescissoria. […] L'articolo Lazio, blindato ...

Lazio - niente donne in curva : la Figc apre un'inchiesta : La Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha appena aperto una indagine sul volantino comparso nella curva laziale in occasione della partita con il Napoli nel quale si affermava il ...

Lazio - "niente donne in curva" : primi identificati per il volantino sessista all'Olimpico : Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce per i foglietti distribuiti sabato sera alla vigilia del match col Napoli. La società si dissocia

Caccia - nel Lazio niente prepertura. Cavaliere Casasole : 'Comportamento discriminatorio' : Amara constatazione, il fatto che la politica regionale ha trovato nella gestione dell'attività venatoria terreno facile. Con dilettanti allo sbaraglio. Pertanto sia il Presidente che l'Assessore ...