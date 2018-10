Lazio | Inzaghi | Gara condizionata | ma passeremo comunque il turno

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 : serata da incubo per Inzaghi : Alla Commerzbank Arena Da Costa, doppietta,, Kostic e Jovic puniscono i biancocelesti. Inutile la rete di Parolo. Espulsi Basta e Correa

Lazio : Inzaghi - gara rovinata da arbitro : ANSA, - ROMA, 4 OTT - "Partita rovinata dall'arbitro, il fallo di Correa era al massimo da ammonizione. Peccato perché avevamo iniziato bene, poi anche in 10 abbiamo sfiorato il pareggio. Dobbiamo ...

Eintracht Francoforte-Lazio - Inzaghi : 'L'arbitro ha rovinato la partita - l'espulsione di Correa non c'era' : ... "C'è rammarico perché dovevamo e potevamo fare meglio, senza le due espulsioni probabilmente non avremmo perso ma non possiamo saperlo " ha dichiarato a Sky Sport - Dispiace, perché anche in 10 ...

Eintracht-Lazio - Inzaghi : “Partita chiusa dall’arbitro. Ora ripartiamo” : Al termine della gara contro l’Eintracht, queste le parole dell’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi: “C’è rammarico. Potevamo e dovevamo far meglio. Senza questi episodi forse non avremmo perso, però non lo sappiamo. La partita forse l’ha chiusa l’arbitro. Quella di Correa era da ammonizione, ma non cerchiamo alibi. I primi 25' avevamo tenuto bene il campo“. Nonostante la sconfitta, il tecnico biancoceleste mostra ...

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro : “Passeremo il girone” : LAZIO – Dopo i 3 gol subiti nel derby, arriva il poker incassato in Germania. Per la Lazio sono giorni difficili, e i segnali che arrivano dal campo sono poco rassicuranti per mister Inzaghi. La sua squadra crolla in casa del Francoforte, va sotto in avvio, la pareggia ma alla fine, complici anche le due […] L'articolo Europa League, Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro: “Passeremo il girone” proviene da Serie A News ...

Eintracht Francoforte-Lazio - DIRETTA LIVE : Inzaghi subito sotto! : 10′: eccola la reazione della Lazio! Immobile ci prova, pronto Trapp che manda in angolo 7′: avvio shock per la Lazio, che per ora non reagisce e studia gli avversari 4′: DA COSTA! GOL DEL FRANCOFORTE, da angolo colpisce di testa il giocatore dell’Eintracht che con un piattone destro da posizione centrale batte Proto! ? […] L'articolo Eintracht Francoforte-Lazio, DIRETTA LIVE: Inzaghi subito sotto! proviene ...

Eintracht-Lazio alle ore 21 La Diretta Inzaghi cerca il secondo successo : Pur avendo ottenuto i tre punti, la Lazio di Simone Inzaghi non ha pienamente convinto con l'Apollon Limassol, imponendosi alla fine con un risicato 2-1 contro i ciprioti. In questa seconda sfida, i ...

Diretta/ Eintracht Lazio streaming video Tv8 : probabili formazioni e parole di Inzaghi - quote e orario : Diretta Eintracht Francoforte-Lazio, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella prima giornata del girone H di Europa League.

Eintracht Francoforte-Lazio probabili formazioni - Europa League : aria di turnover per Simone Inzaghi : Seconda giornata di Europa League in arrivo per la Lazio, che affronta la trasferta di Francoforte contro l’Eintracht. Per la formazione biancoceleste arriva il tempo di dimenticare la chiara sconfitta subita nel derby contro la Roma, ma anche di tentare di rinsaldare il vittorioso avvio di campagna europea contro l’Apollon di Limassol. Per la gara della Commerzbank-Arena, Simone Inzaghi ha previsto un turnover di dimensioni ...

Lazio - Inzaghi : "Dimentichiamo il derby e voltiamo pagina" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della sfida di Europa League contro l'Eintracht: "Sono una squadra forte, dovremo tirare fuori il carattere"

Lazio - Inzaghi : "Il derby è colpa mia - ma ora pensiamo solo all'Eintracht" : Il derby da cancellare e un'Europa League che non ammette distrazioni perché il girone è difficile e la partita di domani sera molto delicata. Ma forse è meglio così, perché dopo il k.o. contro la ...

Eintracht-Lazio - Inzaghi : “Dimenticare il Derby” : “Sicuramente domani dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere, giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario, avranno lo stadio esaurito, tutti dalla loro parte, noi avremo i nostri, ma l’unico mio problema adesso è dimenticare il derby”, Lo dice l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match di […] L'articolo Eintracht-Lazio, Inzaghi: “Dimenticare ...

Lazio - Simone Inzaghi è una furia : l’allenatore sbotta in conferenza stampa : La Lazio si prepara per la gara di Europa League contro l’Eintracht, il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di alzare la voce, l’allenatore contro il calendario. “Il Derby ormai è il passato e va dimenticato in fretta. Non l’abbiamo perso tatticamente, con più fame e cattiveria gli episodi potevano girare dalla nostra parte. Ci giocheremo l’Europa League con tutte le nostre forze ma ci vorrebbe maggior rispetto per noi ed ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimentichiamo il derby'. Berisha : 'Non vedo l'ora di giocare' : Vincere in Europa League per smaltire la delusione del derby. Simone Inzaghi vuole una reazione da suoi uomini. Alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio ha parlato ...