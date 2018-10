scuolainforma

: Laureati e laureandi in Scienze Motorie potranno lavorare nella scuola primaria - scuolainforma : Laureati e laureandi in Scienze Motorie potranno lavorare nella scuola primaria - massimobalestr1 : RT @UniPadova: Appuntamento all'11 ottobre per la seconda edizione del career day che si svolge ad Agripolis, dedicata ai laureati e laurea… - newskillformaz : Corso New Skill: PRATICANTE COMMERCIALISTA. ?Inizio Corso: 9 Gennaio ?Info:Invia un messaggio con INFO PRATICANTE e… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK Il Miur, insieme al Coni (Comitato Olimpico Nazinale Italiano) e in collaborazione con il Cip (Comitato Italiano paraolimpico), ha avviato per l’anno scolastico 2018/2019 il progetto “Sport in classe”. Si tratta di un progetto rivolto a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie, sedi di, classi IV e V, che ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva, così come indicato dal Regolamento adottato con decreto del Miur del 16 novembre 2012, n. 254. L’edizione 2018/2019 del progetto prevede 23 ore per ogni classe (per un minimo di 10 classi e un massimo di 20) da assegnare a un tutor sportivo scolastico che dovrà essere disponibile sia in orario antimeridiano che pomeridiano e firmeranno un ...