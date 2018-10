Frongia in aula difende Raggi : "Seppe dell'aumento di stipendio di Marra dopo la sua nomina" : Si è svolta questa mattina davanti al giudice Roberto Ranazzi una nuova udienza del processo a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata dalla Procura di Roma di falso in atto pubblico in merito alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo di Roma Capitale. Gli avvocati della difesa, Alessandro Mancori, Pierfrancesco Bruno ed Emiliano Fasulo hanno depositato agli atti una copia del brogliaccio-prospetto per la ...

L'aumento dell'Iva un tabù da abbattere : ... sul quale nel giro di pochi mesi agirebbe anche un tasso d'inflazione più dinamico - segnalando così anche una significativa ripresa dell'economia - che ne renderebbe più accettabile il rapporto con ...

In pensione a 62 anni e senza tagli : stop all'aumento dell'età : L'ultimo nodo da sciogliere è se la domanda potrà essere presentata dal prossimo mese di gennaio, come vorrebbe Matteo Salvini, oppure bisognerà aspettare un po', al massimo fino a marzo. Ma dal ...

Riscaldamento globale : gli effetti sono alla base dell’aumento di statura delle piante nella tundra artica e alpina negli ultimi 30 anni : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature l’articolo Plant functional trait change across a warming tundra biome del gruppo di ricerca in Geobotanica ed Ecologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, costituito da Marcello Tomaselli, Alessandro Petraglia e Michele Carbognani. Il gruppo di studiosi conduce da oltre 10 anni esperimenti e ...

Boeri : "L'aumento dello spread danneggia i pensionati" : 'Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario' . Poi fa una riflessione soffermandosi sull'aumento dello spread : 'Porta ...

Tito Boeri : "L'aumento della spesa per le pensioni non fa crescere l'economia" : "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a Venezia."L'aumento dello spread porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione - ha continuato -; ciò significa pensioni minori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficoltà per la ...

Confindustria : rischio aumento tasse. Tria : 'Deficit giù dal 2020' Video Piano M5S sui tagli - dubbi della Lega : Nuovo scontro sui conti italiani. ConfindusTria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in concomitanza delle ...

Nervosismo dei mercati. Confindustria : da manovra rischio aumento delle tasse : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra, e non abbassa i toni. Stamattina ...

Def - poca crescita e debito in aumento : gli effetti della manovra Lega-M5S : Ha senso, da un punto di vista economico? Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 Ore, è convinto di sì, con argomentazioni molto ampie e articolate. Gli economisti hanno però molti dubbi. La manovra del governo

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le previsioni sull'aumento della disoccupazione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le previsioni sull'aumento della disoccupazione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Delrio contro aumento della spesa previdenziale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Delrio contro aumento della spesa previdenziale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:49:00 GMT)

E se il governo finanziasse la flat tax con l'aumento dell'Iva? : Uno degli obiettivi della nota di aggiornamento di economica e finanza approvata ieri dal Consiglio dei ministri, era quello di scongiurare l’aumento dell’Iva, previsto per il 2019. Ma come risulta da una bozza del def circolata in queste ore – non definitiva, pare – le cose potrebbero andare divers