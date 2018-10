L’asse Italia-Giappone è molto in forma - anche dove non te l’aspetti : Il soft power italiano in Giappone non è mai stato così forte. In ogni angolo della capitale giapponese, in ogni centro commerciale, è facile imbattersi in un ristorante italiano. E poi grandi firme, fashion, design, Made in Italy. La notizia, però, è che la forza del nostro paese non è limitata sol

Problemi Vodafone/Ho Mobile : rete assente in gran parte d'Italia. Impossibile telefonare e navigare. : Dalle prime ore del mattino si registrano Problemi con la compagnia telefonica Vodafone: la rete risulta non disponibile in molte zone d'Italia e molti utenti lamentano di non riuscire ad effettuare...

Ciclismo - Campionato italiano cronometro : giovedì si assegnano i titoli a Cavour. Moscon e Longo Borghini favoriti : Appuntamento davvero particolare ad inizio ottobre: la scarsa organizzazione infatti ha costretto a disputare il Campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada per le categorie elite nel periodo autunnale, a differenza dell’appuntamento consueto ad inizio estate. giovedì 4 ottobre in scena in quel di Cavour sia la gara Elite femminile e che quella Open maschile. Percorso Partenza ed arrivo in quel di Cavour (provincia di Torino). ...

Ciclismo - mercato 2019 : i giovani Under23 italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione : nella prossima stagione di Ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più ...

Skiroll - assegnati in Trentino i titoli assoluti italiani sia sprint che in salita : assegnati i titoli italiani sprint e in salita di Skiroll in Trentino Epilogo stagionale per lo Skiroll sul Monte Bondone con l’ultimo atto della Coppa Italia che ha decretato vincitori assoluti la trevigiana Lisa Bolzan e il Trentino d’adozione Jacopo Giardina, anche se i dominatori di giornata nella up hill a tecnica classica sono risultati il bergamasco Luca Curti e la lecchese Paola Beri. L’aspetto maggiormente significativo della ...

AC : 'Gli autovelox sul viale Italia sono utili solo alle casse comunali' : Sulla cronaca locale di queste ultime ore, apprendiamo la volontà del Sindaco di Livorno Filippo Nogarin di chiedere al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli la valutazione di un aggiornamento del Codice ...

LIVE Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana basket 2018 in DIRETTA : si assegna il primo trofeo stagionale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Torino, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di basket. Si assegna il primo trofeo dell’anno e la cornice sarà il nuovo PalaLeonessa a Brescia. L’Olimpia cerca il terzo titolo consecutivo in questa competizione, mentre per la Fiat sarebbe la prima storica affermazione. Milano è reduce dalla netta vittoria in semiFinale proprio contro i padroni di casa di Brescia (81-59) grazie ...

Volley - allarme rosso Italia! assenza di ricambi - in Superlega sono quasi spariti gli schiacciatori azzurri. I (pochi) nomi su cui puntare : L’Italia si lecca ancora le ferite dopo il quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la dolorosa eliminazione nella Final Six di Torino dopo le cocenti lezioni subite da Serbia e Polonia ha aperto diverse crepe nel nostro movimento. La più importante, di cui conoscevamo già l’esistenza ma che si è manifestata con ancora più forza, è quella dell’Assenza cronica di schiacciatori: la mancanza di martelli di un certo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : si assegna la maglia iridata. L’Italia di Davide Cassani a caccia di un’impresa che sarebbe clamorosa : È il giorno più atteso. In tanti hanno segnato con il circolino rosso sul calendario la data di oggi, domenica 30 settembre. Si assegna il titolo iridato per quanto riguarda la prova in linea negli elite uomini, la gara ovviamente più spettacolare di tutto il programma dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018, che vanno a concludersi in bellezza. 258,5 chilometri da Kufstein ad Innsbruck, un dislivello di 4670 metri, lo strappo di Gnadenwald, ...

ELISABETTA CANALIS A VERISSIMO / Foto : "Compiere 40 anni è stato peggio che pagare le tasse a Equitalia" : ELISABETTA CANALIS oggi pomeriggio sarà ospite a VERISSIMO per ripercorrere i suoi primi 40 anni: il successo, la maternità e la nuova avventura sul set de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:37:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Bulgaria - le Verdi ai raggi X. Troppe assenze per puntare in alto : Sulla carta per la nazionale azzurra dovrebbe essere un esordio soft quello dell’Italia domattina contro la Bulgaria. Le giocatrici bulgare di maggiore qualità sono fuori dai giochi, vuoi per scelta, vuoi per infortunio e dunque la nazionale dell’Est Europa è destinata a recitare un ruolo di comprimaria nel Mondiale giapponese. Nulla toglie al fatto che all’esordio e contro una delle squadre più forti del lotto, la squadra allenata da Ivan ...

Reddito di cittadinanza 2018/ Ultime notizie : in Italia il più generoso d'Europa per requisiti e assegno : Reddito di cittadinanza in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:01:00 GMT)

Salvini : obiettivi raggiunti su tasse - Fornero - Equitalia : Roma, 27 set., askanews, - 'tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone e altrettanti posti di lavoro a disposizione dei ...