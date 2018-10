L' anno senza Nobel alla letteratura l' errore del #MeToo

Bimba morì in auto senza seggiolino - genitori condannati per omicidio stradale a un anno e quattro mesi : Padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale in relazione alla morte delle loro bambina di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la notte tra il 2 e 3 maggio del 2017. La coppia - scrive La Provincia di Como - non aveva assicurato la Bimba al seggiolino di sicurezza e, pertanto, la piccola viaggiava in braccio alla madre sul sedile anteriore.Il giovane che causò ...

Juve - Dybala : 'Bene anche senza Ronaldo. Le panchine mi hanno caricato' : Paulo Dybala , match-winner della sfida tra Juventus e Young Boys in Champions League, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sugli svizzeri: ' Ci voleva una partita così . L'atteggiamento della squadra è stato giusto, ci voleva. Le panchine di inizio stagione? Uno vuole sempre giocare, chiaro. L'anno ...

Zannola : Raggi consideri bocciatura senza appello esito Agenzia : Roma – “Se il Sindaco Raggi si riempie la bocca di partecipazione e di democrazia diretta non puo’ non considerare come una bocciatura senza appello l’esito delle rilevazioni condotte dall’Agenzia comunale per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici. Non ci sono piu’ alibi: a meta’ mandato, circa, con la disastrosa Giunta Raggi i cittadini non ne possono piu’ di assistere ad un ...

Molinari - atleta dell'anno senza il pallone tra i piedi : Molinari è in questo momentotra gli atleti italiani top nel mondo, un vanto e un onore. Molinari non èun esibizionista, nonamai riflettori e raramente, anche quando vince un Major, unico italiano, si ...

Novak Djokovic senza peli sulla lingua : “Lahyani? Se sbagliano anche gli arbitri vanno puniti” : Novak Djokovic ha commentato la recente sospensione dell’arbitro Mohamed Lahyani, avvenuta dopo lo strano discorso con Kyrgios durante gli US Open L’edizione 2018 conclusasi da qualche settimana ha portato con sè diverse polemiche. Dal caldo atroce alla questione ‘sessismo’, per non parlare del ‘discorso motivazionale’ fatto dall’arbitro Lahyani a Nick Kyrgios. Quest’ultimo episodio, uno dei ...

Oxford - studentesse contro il dress code : «Senza calze scure non ci fanno laureare» : In certi ambienti, si sa, il dress code è particolarmente rigido e le regole sono molto severe. In particolare, le università più celebri e prestigiose del mondo sanno essere particolarmente dure con le norme da seguire per un abbigliamento consono ad ogni occasione. Secondo diverse studentesse, però, i vertici dell'università di Oxford sono andati ...

Migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

Belen festeggia il compleanno senza Iannone : ecco perché non si è presentato : Iannone assente alla festa di compleanno di Belen: ecco perché il pilota non si è presentato Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano ad essere al centro del gossip. I due, dopo un’estate di tentennamenti, pare che si siano definitivamente lasciati proprio di recente. A rompere con il pilota, però, sarebbe stata Belen. Il motivo? La […] L'articolo Belen festeggia il compleanno senza Iannone: ecco perché non si è presentato ...

Cassa integrazione - a rischio 180 mila lavoratori. Di Maio : non verranno lasciati senza tutele : "Migliaia di lavoratrici e lavoratori a fine settembre si ritroveranno disoccupati poiché scadranno gli ammortizzatori sociali", ha avvertito la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti , ...

Cassa integrazione : perché migliaia di lavoratori resteranno senza tutele : Secondo nuove norme entrate in vigore nel 2015, in tantissimi da oggi potrebbero non avere più diritto agli ammortizzatori sociali

Olimpiadi 2026 - Milano e Cortina ce la faranno anche senza gli aiuti di un governo miope : Leggo su Repubblica che Simone Valenti (responsabile Sport dei Cinquestelle) avrebbe detto che i Giochi Olimpici senza soldi pubblici non si faranno, “sarebbe un inedito, almeno in Europa”. Infatti, voglio ricordare che nel 1984 i Giochi di Los Angeles – io c’ero, le battezzai “Cocacoliadi” (potete consultare i pezzi nell’archivio di Repubblica) furono organizzati privatamente e oculatamente dal manager Peter Ueberroth sfruttando le ...

Pupazzi senza gloria - arriva al cinema il film più scorretto e irriverente dell'anno : Pupazzi senza gloria, Maccio è lo sbirro Phil Phillips Ambientato in un mondo dove umani e Pupazzi vivono insieme quotidianamente , ma i Pupazzi sono considerati esseri inferiori, , Pupazzi senza ...