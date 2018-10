L' amico medico del sindaco di Riace | ' Scempio di umanità'

"Con il burqa non riesco a visitarla". E il marito islamico punta la pistola contro il medico : In Francia è vietato portare il burqa da sette anni. È la legge. Ma per per alcuni vige solo una regola: quella del menefreghismo.Ecco un esempio. Qualche giorno fa una donna si presenta in un ospedale dell'Alta Corsica, nel comune di Poggio-Mezzana, completamente ricoperta dal velo. Irriconoscibile, quindi. Il medico, a quel punto, la invita gentilmente a toglierserlo, per poter procedere alla visita. Lei rifiuta. Categoricamente. Il ...