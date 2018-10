Lamezia Terme | Stefania morta col suo bambino Travolti dall' acqua

Maltempo in Calabria - trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di due anni : L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello ...

Lamezia Terme - cinque arresti per aggressione a giovane dominicano : contestato odio razziale : cinque persone – tre italiani e due marocchini – sono state arrestate per lesioni aggravate con finalità di odio razziale a Lamezia Terme (Catanzaro). L’aggressione di cui sono accusati, ai danni di un cittadino di origini dominicane, della compagna incinta italiana e della suocera, risale alla sera di Ferragosto. Le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono state emesse dal Gip di Lamezia Terme su richiesta del ...

Air Italy - da Lamezia Terme a Malpensa per volare nel mondo : ... via Milano, verso Stati Uniti, Asia, Africa, L'Avana e Mosca, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo e di vivere un'...

Air Italy - inaugurato volo Milano Malpensa - Lamezia Terme : Teleborsa, - Lamezia Terme, sesto scalo nazionale di Air Italy, da oggi domenica 26 agosto 2018 è direttamente collegata con l'hub di Malpensa della compagnia Air Italy che da Milano raggiunge non ...

Lamezia Terme - dominicano aggredito nella notte di Ferragosto. Il titolare del locale : “Il suo racconto è del tutto falso” : Per l’uomo dominicano che ha denunciato la violenza razzista, tra i protagonisti c’era anche uno dei camerieri del locale tra coloro che la notte di Ferragosto lo avevano aggredito. Per il proprietario del locale, invece, non è accaduto nulla e il racconto dell’uomo è falso, come dimostrerebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A una settimana dal presunto episodio di odio razziale, il titolare del ristorante ...

