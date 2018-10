optimaitalia

: #TWD L'addio di Rick Grimes a The Walking Dead si trasferirà anche nei fumetti? Robert Kirkman sa tutto sulla sua m… - OptiMagazine : #TWD L'addio di Rick Grimes a The Walking Dead si trasferirà anche nei fumetti? Robert Kirkman sa tutto sulla sua m… - infoitcultura : The Walking Dead 9 – la serie subirà un 'riavvio' con l'addio di Rick Grimes - MangaForevernet : ? The Walking Dead 9 - la serie subirà un 'riavvio' con l'addio di Rick Grimes ? ? -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Quandoe serie tv sono così legate come in questo caso, è facile pensare che l'addio dia Thepossa tradursi poisu carta e non solo. I dubbi dei fan rimangono soprattutto per via di quello che succederà adesso nella serie a partire proprio da questa domenica 7 ottobre (negli Usa) e dall'8 ottobre in Italia.La serie prenderà il via all'ombra di questa annunciata uscita di scena ma, papà del fumetto e di questi personaggi, ammette che questo non influirà sui. Lui sa bene come e quandodovrà morire e non farà passi indietro solo perché Andrew Lincoln ha voluto lasciare la serie per dedicarsi alla sua famiglia.Durante il Comic Con di New York, ha ammesso di sapere bene cosa stava succedendo e non solo in questa occasione. A quanto pare lo showrunner e gli sceneggiatori della serie parlano sempre con lui a inizio ...