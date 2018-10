L' accusatrice di CR7 ringrazia #MeToo E la Juve lo difende | «Vicenda vecchia»

ilgiornale

: L'accusatrice di Ronaldo: 'Trovato il coraggio di denunciare lo stupro' - antonioxmalvol1 : L'accusatrice di Ronaldo: 'Trovato il coraggio di denunciare lo stupro' - genovesergio76 : L'accusatrice di Ronaldo: 'Trovato il coraggio di denunciare lo stupro' -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il presunto caso di stupro che riguarda Cristiano Ronaldo ha registrato ieri una nuova puntata. Altre ce ne saranno, ma intanto vanno riportate le dichiarazioni di Leslie Stovall ovvero dell'avvocato della donna che accusa l'attuale attaccante dellantus. Secondo la Stovall, Kathryn Mayorga è stata convinta a parlare dal movimento: "Le donne che hanno reso pubbliche le molestie subite le hanno dato tanto coraggio". Specificando poi che la sua assistita finora non aveva parlato perché colpita da depressione e da un disturbo da stress post traumatico: anche prossimamente, a esporsi sarà soltanto l'avvocato.Nella causa intentata contro il calciatore, la Mayorga sostiene di aver incontrato Ronaldo al Rain Nightclub del Palms Hotel and Casino, a Las Vegas, e di essere stata violentata in una suite dello stesso albergo: recatasi alla polizia poco dopo il fatto, secondo la ...