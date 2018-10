La vita bruciata di James Salter Dai caccia in Corea sino a Hollywood

ilgiornale

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "Un romanzo che è in una certa misura, la storia di una: così il grande scrittore americanoha definito il suo Bruciare i giorni (in uscita per Guanda nella traduzione di Katia Bagnoli, pagg. 416, euro 20). Amato da Philip Roth, considerato un maestro da Richard Ford, elogiato da Julian Barnes,, morto a novant'anni nel Giugno del 2015, ci consegna delle pagine di rara poesia. Negli Stati Uniti c'è chi considera Bruciare i giorni come un memoir, chi una raccolta di racconti accomunati da una sola voce narrativa, chi il testamento di un uomo che ha cavalcato i cieli del 900 allo stesso modo in cui ha pilotato gli aerei danella Guerra di.In realtàci racconta così tante vite che ad ogni pagina si è presi dallo stupore: non soltanto perché, come ha scritto John Irving "ogni frase è intima e discreta" ma perché scopriamo tanti volti ...