La tua azienda combatte le discriminazioni di genere? Puoi iscriverla all’albo

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Gender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGli effetti del divario retributivo disull’arco di vitaSistemi di retribuzionePer avere lo stesso stipendio degli uomini le donne europee devono lavorare 59 giorni in più, oltre due mesi se contati in giornate lavorative. Lo dice un rapporto Oxfam sul lavoro femminile nei 28 Paesi Ue nel 2017. Sempre senza contare i lavori domestici che, non retribuiti o riconosciuti, gravano sulle spalle delle donne. In Italia in particolare. Nel 2017 solo il 48,9% delle donne tra i 15 e i 64 anni aveva un’occupazione, uno dei tassi più bassi dell’Europa a 28. Siamo il penultimo Paese dell’Europa per capacità di includere le donne nel lavoro. Con un quadro così l’uguaglianza insembra un miraggio, ma c’è chi ci sta lavorando. La domanda è comune e d’attualità: come si combattono le differenze basate sule le ...