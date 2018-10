La tenerezza film stasera in tv 5 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La tenerezza è il film in tv venerdì 5 ottobre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Gianni Amelio ha come protagonisti Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno. Di seguito ecco scheda, trailer.

La tenerezza in tv: cast e scheda 
USCITO IL: 24 aprile 2017 
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2017 
REGIA: Gianni Amelio
CAST: Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Arturo Muselli, Giuseppe Zeno, Maria Nazionale, Enzo Casertano 
DURATA: 103 Minuti

La tenerezza in tv: trama
Nel centro di Napoli, in un bellissimo palazzo antico, vive Lorenzo, in passato brillante avvocato ora uomo egoista, ...