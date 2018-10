La nuova Peugeot 508 premiata con il Design Award di Automotive News Europe

A nuova Peugeot 508 il Design Award di Automotive News Europe : Il 1° ottobre, Pierre-Paul Mattei, responsabile Stile di Nuova PEUGEOT 508, ha ricevuto il premio Eurostar Design 2018 per la Nuova berlina del Leone. Ogni anno, Automotive News Europe premia le personalità che si sono distinte per aver dato un contributo particolarmente innovativo all’ Automotive . La giuria di Automotive News Europe ha voluto premiare il lavoro […] L'articolo A Nuova PEUGEOT 508 il Design Award di Automotive News Europe ...

Il reveal di Nuova Peugeot 508 e Nuova 508 SW ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Dietro a un design molto ricercato, in grado di coniugare dinamismo, eleganza e forte personalità, ci sono 6 anni di lavoro che si sono via via cristallizzati nelle concept car Peugeot ONYX, EXALT e INSTINCT.