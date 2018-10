La Nippo Vini Fantini ha un nuovo title sponsor | ecco come si chiamerà nel 2019

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo – Campionato Italiano a cronometro - la Nippo Vini Fantini schiera tre atleti : Questo giovedì 4 ottobre si disputerà il Campionato Italiano a cronometro con partenza e arrivo da Cavour, tre gli atleti a prendere il via in maglia Nippo Vini Fantini Europa OVini: Alan Marangoni, Marco Tizza e Damiano Cima Giovedì 4 ottobre sarà finalmente tempo di campionati italiani a cronometro. Dopo tanta attesa si assegnerà a Cavour, in provincia di Torino, il tricolore dei crono-man. A fare da scenario per la lotta al tricolore ...

Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Marco Tizza sul podio al Trofeo Matteotti : La Spezia - podio di Marco Tizza al Trofeo Matteotti, il terzo stagionale per l'atleta #OrangeBlue al termine di una settimana italiana nella quale aveva già collezionato due top10 con un buon 9° al ...

Trofeo Matteotti – Ottimo terzo posto per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Marco Tizza sul podio : Sorride la Nippo Vini Fantini Europa OVini: Marco Tizza conquista un Ottimo terzo posto nel Trofeo Matteotti podio di Marco Tizza al Trofeo Matteotti, il terzo stagionale per l’atleta #OrangeBlue al termine di una settimana italiana nella quale aveva già collezionato due top10 con un buon 9° al Memorial Marco Pantani e un 5° posto al Giro della Toscana. Al suo primo anno con il team Nippo Vini Fantini Europa OVini Marco Tizza aveva già ...

Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Cima super nella 2ª tappa del Tour of China - Nakane convocato ai Mondiali di Innsbruck : Grande soddisfazione in casa Nippo Vini Fantini Europa OVini: Damiano Cima conquista il 3° posto nella seconda tappa del Tour of China; lo scalatore Hideto Nakane selezionato dal Giappone per i Mondiali di Innsbruck Il Tour of China II continua a regalare soddisfazioni alla Nippo Vini Fantini Europa OVini, con Damiano Cima che conquista il 3° posto di giornata e il suo 8° podio di questa lunga trasferta cinese iniziata con il Tour ...

Giro della Toscana e Coppa Sabatini – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini pronta pronta per le due gare : Mercoledì il Giro della Toscana, giovedì la Coppa Sabatini. 10 atleti #OrangeBlue inclusi nella rotazione per una formazione che vedrà al via i 7 atleti più congeniali ai percorsi di gara Dopo il week-end di corse italiane (Agostoni e Bernocchi), e in attesa di un week-end altrettanto importante (Pantani e Matteotti) anche in settimana il team Nippo Vini Fantini Europa OVini sarà impegnato in due importanti competizioni italiane. ...

Ciclismo – Tour of China I : la Nippo Vini Fantini sorride - secondo posto nella classifica generale per Cima : Si chiude con il secondo posto nella classifica generale finale il Tour of China I di Damiano Cima, premiato anche per la terza piazza colta nella classifica finale a punti Si è concluso oggi il Tour of China I. Al termine della competizione cinese il giovane italiano Damiano Cima ha colto il secondo posto in classifica generale, a soli 8’’ dal leader colombiano Juan Sebastian Molano. Il suo bottino complessivo ammonta a una vittoria di ...

Ciclismo – Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi : weekend italiano per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nippo Vini Fantini Europa OVini: weekend italiano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi Al via il caldo “settembre italiano” della Nippo Vini Fantini Europa OVini. Sabato la Coppa Agostoni, domenica la Coppa Bernocchi. Gli #OrangeBlue al via con una formazione studiata per provare a essere competitivi sia per la Ciclismo Cup che per il massimo risultato. Al via il caldo settembre italiano che vedrà gli #OrangeBlue impegnati sulle ...

Tour of China – Damiano Cima trionfa nella penultima tappa : gioia in casa Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nel giorno del suo 25° compleanno Damiano Cima vince ancora. Seconda vittoria di tappa, terza vittoria in carriera: ora è secondo in classifica generale a soli 6’’ dal leader a una tappa dal termine Damiano Cima festeggia con una vittoria il suo venticinquesimo compleanno, facendo lui un bellissimo regalo a tutta la squadra. Per lui si tratta della terza vittoria (due di tappa e una classifica generale) nell’arco di due settimane. ...

Tour of China I – Jacopo Mosca vince la 4ª tappa : grande prova di Damiano Cima della Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Terzo posto di tappa che vale anche la terza piazza in classifica generale al termine della 4ª tappa del Tour of China I. Damiano Cima conquista un buon podio. Top10 anche per Hayato Okamoto miglior asiatico sul traguardo odierno Tour of China I – tappa 4. Terzo posto di Damiano Cima nella quarta tappa del Tour of China. Una tappa corta, di appena 70km ma molto movimentata sia dal punto di vista altimetrico che per la ...

Ciclismo - prosegue la tappa cinese della Nippo Vini Fantini : sabato scatta il Tour of China : Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II Dopo la vittoria di tappa e della classifica generale del Tour of Xingtai continua la trasferta cinese del team Nippo Vini Fantini Europa OVini. Dal 8 al 15 di settembre andrà in scena il Tour of China I, che proseguirà dal 17 al 23 con il Tour of China II. LA FORMAZIONE. Per il primo dei due Tour saranno 6 gli atleti al via per ...

Tour de Hokkaido : la Nippo Vini Fantini Europa Ovini seleziona il roster per la corsa giapponese : Dal 7 al 9 settembre 5 #OrangeBlue saranno impegnati nel Tour de Hokkaido, la competizione giapponese “di casa” per la Nippo Corporation. Hideto Nakane e Hiroki Nishimura i corridori giapponesi, Nicola Bagioli, Marco Tizza e Filippo Zaccanti i giovani italiani. La Nippo Vini Fantini Europa OVini sarà al via del Tour de Hokkaido con una formazione bilanciata e pronta a competere su più fronti, dalla classifica generale alle vittorie di ...

Ciclismo - splendido successo della Nippo Vini Fantini : Damiano Cima conquista il Tour of Xingtai : Il corridore della Nippo Vini Fantini conquista sia la maglia gialla di leader che quella verde a punti Damiano Cima vince il Tour of Xingtai, vincendo la classifica generale e la classifica a punti della competizione cinese. Dopo la vittoria nella prima tappa si tratta quindi del secondo successo in carriera per il neo-pro bresciano. Una maglia gialla formalmente sulle spalle di Damiano Cima, ma moralmente indossata e sudata da tutto il ...

Ciclismo – Colpo di mercato per la Nippo Vini fantini Europa Ovini : ingaggiato Osorio : Nippo Vini fantini Europa OVini: il Colpo è Alejandro Osorio. Sarà #Orangeblue per le stagioni 2019-2020 Il giovane colombiano, miglior scalatore al Tour de L’Avenir e vincitore di una tappa al Giro d’Italia Under23 a Passo Maniva, passerà professionista con il team Nippo Vini fantini Europa OVini. Un Colpo internazionale di altissimo livello che permette agli #OrangeBlue di aggiudicarsi uno dei migliori neo-pro del 2019. “Il Giro ...