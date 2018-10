Blastingnews

: + che 1 minaccia, sarebbe 1 benedizione, e spero che gran parte degli italiani, abbia, a qs punto, aperto gli occhi! - mitsouko1 : + che 1 minaccia, sarebbe 1 benedizione, e spero che gran parte degli italiani, abbia, a qs punto, aperto gli occhi! - nalial : RT @Aramcheck76: Il RDC minaccia ANNI di carcere per i 'furbetti' e controlli sulla moralità degli acquisti. E' previsto anche per la pace… - FeniceNews24 : LA MINACCIA DEGLI EUROBUROCRATI: ITALIA A RISCHIO TROIKA COME LA GRECIA -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’sarebbe adefault, con il pericolo di essere declassata dalle agenzie di rating, fare la fine dellae vedersi arrivare dentro casa i commissari dellaUe, Bce e Fmi, decisi a far quadrare i conti a forza di lacrime e sangue dei cittadini. È questo l’allarme, o ladipende dai punti di vista, lanciato da alcuni funzionari di Bruxelles rimasti volutamente anonimi.se non fossero bastati i paragoni tra l’e lafatti dal presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker.se i paragoni tra il nostro Paese e l’Ungheria, con conseguenti accuse di xenofobia ed euroscetticismo mosse dal commissario agli Affari economici, il francese Pierre Moscovici, non ci avessero gia' offeso.se la carbonara salita al Colle del presidente della Bce, Mario Draghi, non avesse gia' rappresentato un campanello d’allarme per l’esecutivo ...