La mano tesa di Malagò a Torino | Scommettete sulle finali Atp

Spread - in attesa dei dati completi sulla manovra - Roma inizia a contagiare il resto d’Europa : Giornata nervosa sui mercati finanziari del Vecchio Continente. Aspettando il Documento di economia e finanza italiano, gli investitori internazionali hanno preferito vendere titoli di Stato europei per riposizionarsi sugli Stati Uniti. Anche perché all’orizzonte, in Italia, non mancano scadenze importanti. Prima fra tutte l’asta per collocare i Btp che si terrà il prossimo 15 ottobre per un ammontare minimo di 9 miliardi. Dieci ...

manovra : nota Def non ancora a Bruxelles - attesa in giornata : La Commissione europea non ha ancora ricevuto la nota di aggiornamento al Def licenziata ieri dal Consiglio dei ministri, ma si aspetta di ricevere il documento in giornata. E' quanto emerge a Bruxelles. Ieri sera il governo, al termine della riunione a palazzo Chigi, ha annunciato di avere inviato le tabelle al Parlamento e alla Commissione europea.

manovra - intesa nel governo. Frenata sul deficit/Pil Al 2 - 4% solo nel 2019 - poi scenderà al 2 - 1 e all'1 - 8 : Il rapporto deficit/Pil sara' fissato al 2,4% nel 2019, poi scendera' al2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. E' quanto confermano fonti digoverno, a vertice ancora in corso a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

manovra - spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : Bruxelles, 29 set., askanews, - La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la Manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo ...

manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...

manovra : il dossier di Intesa San Paolo e la paura che il deficit lieviti ancora : Nel giorno della bufera a Piazza Affari, che affonda soprattutto le grandi banche cariche di titoli pubblici in bilancio (373 miliardi a luglio scorso), ai piani alti di Intesa San Paolo, primo gruppo del credito italiano, circola un dossier pesantissimo, il weekly economic monitor, dove si paventa chiaramente un possibile futuro downgrading, visti i "dubbi circa la sostenibilità futura del debito italiano". Un declassamento molto ...

Intesa trovata !! Salvini e Di Maio la manovra del Popolo è fatta !! : Manovra del Popolo, Di Maio-Salvini, Intesa deficit/Pil al 2.4%: ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la Manovra del cambiamento» L’Intesa c’è. «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la Manovra del cambiamento». Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti», aggiunge il vicepremier Luigi Di Maio ...

manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Dieci miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def. Di Maio e Salvini hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia...

