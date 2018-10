La lunga storia d' amore tra Moreno Longo e il Torino

Oak Island e il tesoro Maledetto - torna su Alpha la caccia al tesoro più lunga della storia : torna in tivù la caccia al tesoro più lunga e pericolosa della storia: Oak Island e il tesoro Maledetto, la cui quarta stagione andrà in onda in prima tv in chiaro da giovedì 4 ottobre alle 21:05 su Alpha, il canale 59 del digitale terrestre. Il mistero di Oak Island, d’altronde, affascina il Canada e tutto il mondo sin da fine ‘700. Al largo della costa della Nuova Scozia esiste una piccola isola piena di misteri per chiunque: Nel ...