La lavanderia diventa smart | serve solo un’app sul telefono e una macchina automatica

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Chi vive in una metropoli non ha mai tempo per niente, a volte nemmeno per lavarsi una camicia – soprattutto se la vuole anche stirata. Una situazione che ha spinto VClean Life a fare una nuova scommessa: consegnare e ritirare i capi nei pressi delle stazioni delle metropolitana di Londra. E senza avere “contatti” con i clienti. Sì perché VClean sta per installare circa 200 macchine automatiche capaci di gestire consegna e ritiro dei panni. Si accede tramite un’applicazione sul, da usare per aprire l’armadio. Entro 24 ore gli addetti dell’azienda prelevano i panni sporchi e li riconsegnano lavati entro 24 ore. Il cliente usa la stessa applicazione per aprire l’armadio elettronico e ritirare i suoi vestiti puliti. In questo modo, spera il fondatore Nick Harris, si risponde a un bisogno comune tra chi vive nelle metropoli del mondo. Si va ...