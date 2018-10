La giustizia sportiva va…al Tar | deciderà sui casi di ammissione esclusione dai campionati

Bilanci e giustizia sportiva - il Governo pensa ad un decreto ad hoc : Il Governo pensa ad un decreto ad hoc su certificazione dei Bilanci e riforma della giustizia sportiva. L'articolo Bilanci e giustizia sportiva, il Governo pensa ad un decreto ad hoc è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Perché la giustizia sportiva non funziona? : Il calcio si è sentito "invaso" dal Coni e non ha mai digerito il commissariamento che pure è stato possibile per le divisioni interne al mondo del pallone. Insomma, i pozzi erano avvelenati, ma ...

Il decreto Salvini rivoluziona la giustizia sportiva. Giorgetti : 'Decide subito il Tar' : E' un mondo che deve dare un esempio all'esterno. I bilanci? D'ora in poi la certificazione non sarà affidata a un qualsiasi revisore, ma ad una società sotto vigilanza della Consob e che andrà ...

Giorgetti al Coni : “Serve una rapida autoriforma della giustizia sportiva” : "Ho invitato il Coni a promuovere rapidissimamente un'autoriforma del sistema della giustizia sportiva", le parole di Giorgetti. L'articolo Giorgetti al Coni: “Serve una rapida autoriforma della giustizia sportiva” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Governo-Coni - trattativa per rivoluzionare la giustizia sportiva : La giustizia sportiva può presto cambiare volto: sono infatti in atto trattative tra il Governo e il Coni per una nuova riforma. L'articolo Governo-Coni, trattativa per rivoluzionare la giustizia sportiva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : per Malagò “la giustizia sportiva è troppo lenta” : “La giustizia sportiva che ovviamente deve essere equa e responsabile, giudiziosa e laica, ha una prerogativa che è assolutamente indispensabile ed è la velocità. In questo caso la velocità non c’è stata e ha creato problemi che sono sotto gli occhi di tutti”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò – a Rimini per l’inaugurazione della Casa del Volley – sul caos legato alle richieste di ripescaggio ...

Micciché : "Ora la riforma della giustizia sportiva" : ... 'Va preservato l'interesse dei tifosi spostare le partite di cartello in giro per il mondo è prematuro. Supercoppa e coppe europee sono bastevoli'.

Micciché - ora riforma giustizia sportiva : ANSA, - ROMA, 17 SET - "Giovedì c'è un incontro con tutte le leghe e discuteremo anche delle riforme basilari per il nostro movimento. Quella della giustizia sportiva è di sicuro la principale per ...

Micciché - ora riforma giustizia sportiva : ... "Va preservato l'interesse dei tifosi spostare le partite di cartello in giro per il mondo è prematuro. Supercoppa e coppe europee sono bastevoli". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Micciché - ora riforma giustizia sportiva : ... "Va preservato l'interesse dei tifosi spostare le partite di cartello in giro per il mondo è prematuro. Supercoppa e coppe europee sono bastevoli". 17 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Marani : 'Chievo? Sconfitta per giustizia sportiva. Riforma indispensabile - calcio ridisegnato da tribunali fallimentari : tribunali e avvocati. Campo e gioco passano in secondo piano. Con la sentenza Chievo si torna a parlare di giustizia sportiva e di riforme. In una estate trascorsa nel caos e tra i ricorsi. Dentro ci ...

Perché la giustizia sportiva italiana è inadeguata : Il calcio è un sistema economico da tre miliardi di euro di fatturato, attira capitali dall'estero ma poggia su un ordinamento giudiziario fragile e con tempi incompatibili con il funzionamento del ...

Rapporti tra giustizia sportiva e giudice amministrativo : ... che hanno per presupposto l'espletamento delle prime, siano informate al principio di sussidiarietà e di economia dei mezzi e siano tra loro coerenti per oggetto, in primis dal punto di vista ...