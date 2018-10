La fuga d’amore di Matteo | 9 anni

Justin Bieber - fuga d’amore in Italia con Hailey Baldwin : Sono la coppia più amata del web, quella formata da Justin Bieber ed Hailey Baldwin . Solo recentemente i due sono balzati agli onor di cronaca perché si sarebbero già sposati in grande segreto al City Hall di New York, anche se tutt"oggi nessuno ha confermato o smentito il rumor.Ora spuntano sul web, grazie al profilo Italia no di Justin Bieber , alcune foto che ritraggano l"artista insieme ad Hailey Baldwin in una vacanza da sogno nel cuore della ...

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia , la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

NORVEGIA - DIMESSO MINISTRO XENOFOBO SANDBERG/ Caos dopo fuga d’amore con la rifugiata ex Miss Iran : MINISTRO per la Pesca in NORVEGIA si dimette dopo viaggio in Iran con la compagna ex Miss e rifugiata: Per SANDBERG, XENOFOBO anti-migranti, ha "cambiato" le sue idee politiche(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 17:35:00 GMT)