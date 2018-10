La figlia di 4 anni si ammala | la mamma può vederla solo mezz’ora al giorno | la bimba

figlia minorenne promessa in sposa : condanna a 13 anni per il padre : Aveva tenuto la Figlia segregata in casa per 3 anni e l'aveva promessa in sposa ad un connazionale di 50 anni in cambio di una considerevole somma di denaro. Arrestato a settembre di quest'anno, dopo ...

Onda anomala trascina la figlia Rose di 5 anni : “L’ho vista per un secondo - poi se n’è andata” : Una bambina inglese di cinque anni è stata inghiottita improvvisamente dal mare durante una passeggiata sulla spiaggia insieme alla mamma e alla sorellina. La tragedia si è consumata a Durdle Door, nel Dorset, in Inghilterra. Rose camminava a pochi metri dal bagnasciuga quando si è alzata un’Onda anomala.Continua a leggere

Promette in sposa la figlia minorenne e la tiene segregata : condannato a 13 anni : Firenze, 4 ottobre 2018 - Aveva promesso in sposa , in cambio del pagamento di 15mila euro, la figlia di tredici anni e l'aveva segregata in casa per anni: condannato in primo grado a 13 anni di ...

Tom Cruise non vede la figlia da 6 anni. Secondo i rumors l'avrebbe "ripudiata" perché lontana da Scientology : Tom Cruise non vedrebbe la figlia Suri, avuta da Katie Holmes, dal 2012. A sostenere questa teoria è US Weekly, che dopo aver ricevuto da fonti anonime conferme sul rapporto ormai inesistente tra Cruise e la figlia ha aggiunto che la star hollywoodiana non ha intenzione di vederla perché la moglie non più adepta di Scientology.L'attore, devoto alla "chiesa" di Scientology da oltre un decennio è considerato da molti il ...

Droga e sesso con la figlia all'epoca minorenne : presunto padre orco rischia 8 anni di carcere

“La fotocopia”. Maria Grazia Cucinotta ha una figlia di 17 anni. L’avete mai vista? : “Amore puro unico”. Maria Grazia Cucinotta scrive così sotto alla foto social con la figlia Giulia. Una rarità. L’attrice, infatti, non è solita usare Instagram per condividere scatti così privati, ma a volte fa qualche eccezione. E, naturalmente, i suoi follower impazziscono. Insieme al marito Giulio Violati da più di 20 anni (si sono sposati nel 1995, ndr), la Cucinotta è mamma di un’adolescente. Giulia ha 17 anni compiuti ...

Palpeggia la figlia di 8 anni della famiglia che lo ospita - pellegrino condannato : Dopo lo schianto con un'auto tir sfonda la cancellata di una casa, due feriti 3 'Mia madre anziana multata perché in bici sul marciapiede' 4 Cercano di evitare i carabinieri, in auto più di 50 grammi ...

Kim Kardashian - la figlia di 5 anni North West in giro con la borsa da 2500 euro Foto : Ha sicuramente preso dalla mamma la piccola North West. La figlia di Kim Kardashian, socialite da milioni di follower e il rapper Kenye West infatti, nonostante i cinque anni d?età,...

Bologna - abusò della figliastra - chiesti 10 anni/ Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna, abusò della figliastra, chiesti 10 anni. Ultime notizie: dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Matera - abusa per 3 anni della figlia di 15 anni : arrestato 45enne : Accusato di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia quindicenne, che si era confidata con alcune insegnanti, un uomo di quarantacinque anni è stato arrestato dalla polizia a Matera. L'uomo è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, mentre la ragazza è rimasta a vivere con la madre.Continua a leggere