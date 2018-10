La casa autunno e inverno di Maisons du Monde

Un autunno di design : le novità per la casa : Le nuove tendenze dell’ arredo casa per questo autunno ci regalano molte novità che saranno protagoniste delle nostre quattro mura e che ci ispireranno per un restyling di design. Del resto l’autunno è anche il momento delle grandi Fiere: da Homi a Milano a Maisons et Objets a Parigi, passando per Habitare in scena a Helsinki e per la London design Week. Qualunque siano le proprie preferenze d’arredo – moderno, vintage, shabby chic o ...