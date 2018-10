La bugia del concorrente a Fedez scatena le polemiche su X Factor

X Factor 2018 - la bugia del concorrente a Fedez e l'eliminazione di Mattia Lezzi. Scoppia la bufera : È partita la fase più delicata di X Factor 12 , i bootcamp , e nella puntata del 4 ottobre abbiamo avuto il piacere di risentire prima le 12 concorrenti Under Donne di Manuel Agnelli e poi gli Over ...

X Factor 2018 - la bugia del concorrente a Fedez e l'eliminazione di Mattia Lezzi : scoppia la bufera : FUNWEEK.IT - È partita la fase più delicata di X Factor 12, i bootcamp, e nella puntata del 4 ottobre abbiamo avuto il piacere di risentire prima le 12 concorrenti Under Donne di Manuel Agnelli e poi ...

Giucas Casella impazzisce a Domenica Live/ Video - urla contro la madre del figlio James : “E’ una bugiarda!” : Giucas Casella perde la testa a Domenica Live e si scaglia contro la madre di suo figlio James, Carol, dandole della bugiarda. La donna lo accusa di aver visto il figlio solo 2 volte.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 15:20:00 GMT)

La pazienza di Macron con i bugiardi e i free rider dell’Ue è finita. Il suo piano : Bruxelles. Emmanuel Macron non sembra più disposto a fare concessioni nella battaglia esistenziale per l’Unione europea che si giocherà nei prossimi anni. Al termine del vertice informale di Salisburgo giovedì, il presidente francese ha lanciato il suo più duro avvertimento al fronte dei paesi gover

Rientro del debito in due anni : perché quella di Di Maio è una bugia : Il vicepremier chiede di fare più deficit per finanziare le sue promesse elettorali. Ma sui scontra con la realtà e con il ministero dell'Economia

Di Maio : "volo Cina in Business? No - Economy : ecco il biglietto"/ Video - Ministro M5s sbugiarda Anzaldi del Pd : Di Maio vola in Cina: 'in Economy' ma Anzaldi lo 'stana', 'è in Business'. Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda Pd: 'ecco il biglietto'.

Di Maio : “volo Cina in Business? No - Economy : ecco il biglietto”/ Video - Ministro M5s sbugiarda Anzaldi del Pd : Di Maio vola in Cina: "in Economy" ma Anzaldi lo "stana", "è in Business". Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda il Pd: "ecco il biglietto, i dem mentono"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:36:00 GMT)

Paolo Becchi sbugiarda Sergio Mattarella : 'Di quali valori dell'Europa parla' : Non perde mai occasione per entrare a gamba tesa nelle vicende della politica. Il caso recente si è palesato al vertice del gruppo Arraiolos a Riga - che riunisce i presidenti di tredici Paesi Ue - ...

Prescrizione - Fo vs Ruggieri (FI) : ‘Processi lenti per colpa della politica’. ‘bugia - magistrati non lavorano’. E Fo : ‘Mavaffan…’ : Battibecco in diretta tv a L’Aria che tira estate, su La7, tra l’attore e regista Jacopo Fo e il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri. Oggetto del contendere: la riforma della giustizia e l’eventuale norma sulla Prescrizione. “I processi sono lenti per colpa della politica” ha detto Fo. “Bugia, non è vero. Diciamolo una volta per tutte che i magistrati lavorano poco” è stata la replica di ...

Renzi all'attacco del governo : "Ladri e bugiardi" : Matteo Renzi torna all’attacco del governo Conte e lo fa con parole durissime. In collegamento con Agorà Estate, l’ex premier che oggi siede in quel Senato che voleva abolire accusa: "Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani". Scagliandosi poi contro la stessa maggioranza e contro alcune campagne mediatiche avverse, Renzi aggiunge ...

Fanpage pubblica la denuncia di stalking dell'ex di Bennett : "bugiardo e manipolatore. Temo mi faccia male" : Fanpage.it ha pubblicato gli atti che mostrano una richiesta di ordine restrittivo firmata dall'attrice Rachel Fox nei confronti di Jimmy Bennett. Fox, all'epoca 17enne, era fidanzata con il collega, di un anno più grande di lei, che oggi accusa Asia Argento di molestie. Gli atti sono stati depositati alla Corte Suprema della California, ma la richiesta non è stata mai formalizzata perché la ragazza non si è poi ...

Delrio : proroga concessione Atlantia è bugia - atti sono pubblici : Rimini, 20 ago., askanews, - Dire che il governo precedente ha firmato una proroga alla concessione di Atlantia 'è una stupidaggine, una bugia. Così come è una bugia che ci siano atti secretati'. Lo ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia sbugiardato in pubblico : lo scontro totale nel governo : Malgrado la promessa di cambiamento, il battibecco tra i due leader di partito e il ministro dell' Economia ricorda molto da vicino il continuo tira e molla tra Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan, con il primo a promettere bonus a tutti e il secondo incessantemente impegnato a parlare di coperte ...

"La nebbia? È il fumo delle frittelle della nonna". Così Michela a 11 anni conquista il campionato della bugia di Pistoia : Si possono celebrare le bugie? Quelle 'buone', goliardiche, sì. E a Pistoia lo fanno da 42 anni. Quest'anno i partecipanti al "campionato della bugia" erano 300 e, racconta Il Giornale, arrivavano da ogni parte del mondo. Tra i più piccoli la più brava è stata Michela, una bambina di 11 anni di Pistoia, che ha conquistato la giuria con una menzogna sulle frittelle della nonna. A lei è andato il premio offerto ...