Kitesurfer risucchiato dall' elicottero | «Sono volato | poi lo schianto sulla sabbia»

Roma - Kitesurfer 50enne risucchiato da un elicottero militare : è grave : Poteva avere conseguenze devastanti quanto successo ieri pomeriggio [VIDEO] su una spiaggia di Ladispoli, in provincia di Roma . Un uomo di mezza eta' è stato infatti risucchiato e poi scaraventato a terra dopo essere entrato in contatto con il forte turbinio d'aria dei rotori di un elicottero militare , che in quel momento insieme ad altri mezzi aerei stava conducendo un esercitazione nella zona. Lo sportivo stava praticando il kitesurf, sport ...

