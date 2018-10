Kingdom Hearts 3 | Square Enix sembrerebbe davvero intenzionata portare il gioco su Switch

Kingdom Hearts : The Story So Far è un'imperdibile collezione per PS4 che include l'intera saga : Chi non ha dimestichezza con la saga di Kingdom Hearts né giocato i suoi capitoli, potrebbe pensare che Kingdom Hearts 3 sia la terza apparizione della saga, quando in realtà il nuovo titolo in uscita il 29 gennaio sarà "solo" il suo tredicesimo capitolo.Strizzando l'occhio agli appassionati e a chi ha necessariamente bisogno di un corposo ripasso, Square Enix ha annunciato oggi Kingdom Hearts: The Story So Far, un'imponente collezione che ...

Milan Games Week 2018 : Koch Media porta Metro Exodus - Kingdom Hearts 3 - Ride 3 e non solo : Koch Media Italia sarà presente all'ottava edizione della Milan Games Week 2018, il consumer show dedicato ai videogiochi e promosso da AESVI, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho e darà ai giocatori la possibilità di vedere da vicino alcuni pezzi da novanta davvero imperdibili. I dettagli nel comunicato ufficiale:L'offerta di titoli che troverete presso lo stand di Koch Media Italia è davvero ricca, ce n'è per tutti i gusti. ...

Kingdom Hearts III : Skrillex e Hikaru Utada insieme per il brano d'apertura "Face My Fears" : In vista dell'uscita dell'attesissimo Kingdom Hearts III fissata per il 29 gennaio 2019, Square Enix e Disney hanno annunciato oggi che Skrillex, vincitore di otto Grammy Awards, e la cantautrice di fama internazionale Hikaru Utada hanno creato insieme il tema musicale d'apertura del gioco.Skrillex, fan dichiarato della serie di Kingdom Hearts, originariamente voleva remixare il brano Don't Think Twice, già presentato da Hikaru Utada. Tuttavia, ...

Svelato il cast stellare di Kingdom Hearts 3 : Kingdom Hearts 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Il nuovo capitolo dell'amata serie, infatti, arriverà su PS4 e Xbox One a gennaio 2019.Ultimamente abbiamo avuto l'occasione di vedere il titolo in un trailer che ci ha mostrato i mondi di Hercules e Toy Story, ora è tempo di scoprire l'incredibile cast messo insieme da Disney e Square Enix per Kingdom Hearts 3.Come riportato in un comunicato stampa ufficiale, "i ...

Kingdom Hearts 3 : i mondi di Frozen e Toy Story si mostrano in un nuovo video : Il Tokyo Game Show 2018 ha visto tra i suoi assoluti protagonisti l'attesissimo Kingdom Hearts 3.Il gioco targato Square Enix si è già mostrato in un filmato presentando i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story) pochi giorni fa.Ora, dal TGS 2018, arriva un altro video che, come riporta Gematsu, ci offre un'occhiata ai mondi di Frozen e, ancora una volta, a quello di Toy Story:Read more…

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli e Gameplay dal Tokyo Game Show : Durante il Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha diffuso sia un nuovo Trailer che dettagli interessanti per Kingdom Hearts 3, ve li riportiamo di seguito. Nuovi dettagli per Kingdom Hearts 3 A seguire le nuove informazioni sul titolo: Nonostante Kingdom Hearts 3 concluderà la saga di Xehanort, la saga proseguirà in futuro in altri modi Presenti più di 10 mondi e 20 minigiochi Le sezioni a bordo della ...

Il nuovo video di Kingdom Hearts 3 mostra i mondi di Hercules e Toy Story : Square Enix ha mostrato ancora più materiale dedicato a Kingdom Hearts 3 in occasione del Tokyo Game Show 2018. Come segnala Gamingbolt, l'ultima demo gameplay include i mondi di Olympus (Hercules) e Toy Box (Toy Story), che offrono una visione migliore del combattimento e dei nemici che i giocatori dovranno affrontare. Oltre a mostrare le straordinarie immagini che catturano con precisione l'estetica delle loro rispettive proprietà, il filmato ...

Sony annuncia la PS4 Kingdom Hearts III Edition per il mercato giapponese : Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Square Enix hanno annunciato una PlayStation 4 Kingdom Hearts III Edition per il Giappone. Verrà lanciata a fianco del gioco nel mese di gennaio 2019.Come segnala Gematsu, il pacchetto includerà una PlayStation 4 standard Jet Black con cover superiore a tema Kingdom Hearts III, un tema originale Kingdom Hearts III, confezione originale con il design di Kingdom Hearts III per la scatola di PlayStation ...

Kingdom Hearts III si mostra nel nuovo trailer dal Tokyo Game Show e nella meravigliosa cover art : Nelle scorse ore si era parlato dell'arrivo di un nuovissimo trailer dedicato a Kingdom Hearts III e il filmato è effettivamente spuntato in rete in occasione del Tokyo Games Show 2108. Il filmato è incentrato in particolare su un'area e su un personaggio piuttosto recente dell'universo Disney.Stiamo parlando di Big Hero 6, film di animazione del 2014 che è riuscito a portarsi a casa il Premio Oscar per il miglior film d'animazione e che ha ...

Nuovissimo trailer per Kingdom Hearts 3 mostra gameplay inedito e Big Hero 6 : Square Enix lo aveva promesso e finalmente ha rilasciato un nuovo video di Kingdom Hearts 3. Era stato anticipato nella giornata di ieri e rivela a tutti il mondo di Big Hero 6, ma vengono mostrate molte scene di intermezzo e gameplay di diverso tipo. Le prime impressioni sono ottime, Kingdom Hearts 3 sembra essere messo davvero bene sotto l'aspetto grafico, ma anche del gameplay. Il titolo sarà lanciato il 29 gennaio 2019, dopo tantissimi ...

Kingdom Hearts : in arrivo un'esperienza VR in occasione delle festività : Kingdom Hearts accoglie la realtà virtuale con Kingdom Hearts: VR Experience, l'annuncio ci giunge dall'evento del Tokyo Game Show 2018 che si sta svolgendo in questi giorni, come riporta anche RoadtoVR.Potremo dunque avere l'occasione di conoscere in prima persona i nostri personaggi preferiti della serie nonché dello sconfinato universo Disney imbracciando il nostro Keyblade per sconfiggere gli Heartless.In occasione dell'annuncio è stato ...

Big Hero 6 nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 : Manca ancora un po' di tempo prima dell'attesa uscita di Kingdom Hearts 3, in programma per il 29 gennaio 2019, tuttavia oggi possiamo tornare a vedere in azione il gioco in un nuovo video.In occasione del Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer con Big Hero 6. Come riportato da un comunicato ufficiale, il trailer "mostra Sora, Paperino e Pippo combattere al fianco dei Big Hero 6 a San Fransokyo! Ma anche le forze del male ...

Kingdom Hearts : Union ? [Cross] : arrivano i minigiochi di Kingdom Hearts 3 : Square Enix Ltd., è lieta di annunciare a tutti i fan che stanno aspettando con impazienza Kingdom Hearts III che possono iniziare a prepararsi all'avventura che li aspetta grazie a Kingdom Hearts Union χ[Cross] per dispositivi mobile. A partire da oggi, coloro che aggiornano l'applicazione potranno giocare ai minigiochi CLASSIC Kingdom ispirati ai classici film Disney all'interno della nuova modalità 'χ3 [ex tres] Mode'. Lo stile ...