Kimi Raikkonen - GP Giappone : “Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole” : Kimi Raikkonen non è riuscito a brillare nelle prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è fermato al quarto e al sesto posto nelle due sessioni, faticando a tirare fuori il massimo dalla sua macchina e a tenere anche solo il passo del compagno Sebastian Vettel che a sua volta è stato schiacciato dalle Mercedes. Il finlandese come sempre non dà particolare importanza al venerdì e nelle ...

F1 - Raikkonen e il team order Mercedes : il consiglio di Kimi a Bottas è esilarante : Il pilota della Ferrari ha consigliato al connazionale di farsi un paio di birre per dimenticare la delusione provata in occasione del Gp di Sochi Tra connazionali ci si capisce meglio, dunque il consiglio di Raikkonen a Bottas per smaltire la delusione di Sochi potrebbe essere la soluzione giusta. LaPresse/Photo4 Il pilota della Ferrari, infatti, ha invitato il collega della Mercedes a bere due birre per dimenticare quanto accaduto in ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Ho fatto una gara da solo - mi sono annoiato”. : Kimi Raikkonen non è mai stato protagonista del GP di Russia 2018, sedicesima tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre un modesto quarto posto al termine di una gara praticamente anonima e ovviamente il finlandese non può ritenersi soddisfatto per questo risultato, giunto dopo una prestazione incolore alle spalle delle due Mercedes e del compagno di squadra Sebastian ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Non ho problemi - è solo un periodo così” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel. Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine” : Kimi Raikkonen con il suo solito pragmatismo non si fa distrarre troppo dalle chiacchiere del mercato piloti che, indirettamente, lo hanno riguardato in quest’ultima settimana. L’annuncio di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo-Sauber dal 2019 e suo compagno di squadra, non lo ha smosso più di tanto perché il finlandese è concentrato sulle ultime sei gare da fare con la Ferrari e sul cercare di fare il meglio possibile ...

Marcus Ericsson sapeva che l'ingaggio di Kimi Raikkonen sarebbe stata una 'cattiva notizia' per lui : ... con cinque stagioni alle spalle in F1, rimarrà nella squadra come terzo pilota e avrà un ruolo di ambasciatore di Alfa Romeo Sauber nel mondo. L'annuncio è stato fatto poco dopo che la squadra ha ...

Antonio Giovinazzi alla Sauber Alfa Romeo : sarà compagno di Kimi Raikkonen : Ci sarà anche un pilota italiano al via della prossima stagione di Formula 1 . L'Alfa Romeo Sauber infatti ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che Antonio Giovinazzi affiancherà Kimi ...

F1 - Palmer ‘smonta’ Kimi Raikkonen : “non batte il suo compagno dal 2013 - i suoi tempi migliori son finiti da un pezzo” : L’ex pilota inglese ha parlato della scelta di Raikkonen di legarsi alla Sauber, soffermandosi poi sulle recenti prestazioni del finlandese La decisione di Kimi Raikkonen di legarsi alla Sauber-Alfa Romeo per i prossimi due anni ha spiazzato davvero tutti, compreso Jolyon Palmer. Photo4/LaPresse L’ex pilota britannico ha parlato alla BBC di questo nuovo connubio che, dalla prossima stagione, permetterà al team svizzero di avere ...

F1 - Marciello distrugge Vettel : “non è nemmeno al livello di Kubica. Battere Raikkonen? Kimi non fa testo” : L’ex pilota della Ferrari Driver Academy ha parlato duramente di Vettel, considerandolo al di sotto anche di Kubica Un passato in Ferrari e il presente alla Mercedes, nel ruolo di pilota ufficiale nelle categorie GT. Raffaele Marciello però continua a seguire la Formula 1, analizzando quanto sta accadendo nella sfida tra Hamilton e Vettel. Photo4/LaPresse Il giovane driver italiano si è soffermato sulle prestazioni del tedesco, ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho sofferto con le gomme - mi sono dovuto accontentare” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre un modesto quinto posto nel GP di Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha concluso la gara nella stessa posizione in cui era partito, non riuscendo mai a insidiare Valtteri Bottas a causa anche di una vettura davvero poco prestazionale e che a Marina Bay sembra aver alzato bandiera bianca riconoscendo la supremazia della Mercedes. Il finlandese, che al termine ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Ho fatto fatica a far funzionare le gomme al meglio - domani sarà una gara lunga” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il quinto miglior tempo nel Q3 delle qualifiche del GP di Singapore 2018, perciò sarà costretto a partire dalla terza fila insieme a Daniel Ricciardo. Il finlandese della Rossa ha commesso diversi errori nel primo giro lanciato, per poi migliorare notevolmente nel secondo ed arrivare ad un decimo di ritardo da Bottas (4°) e a meno di due dal compagno di squadra Sebastian Vettel. Il finnico ha poi analizzato ai ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “Le cose sono filate lisce - è solo venerdì. Ho provato due fondi diversi” : Kimi Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo delle prove libere 2 con un 1:38.699, che gli ha permesso di precedere Lewis Hamilton di appena 11 millesimi. Il finlandese della Ferrari, il quale correrà in Sauber nelle prossime due stagioni, è stato il più rapido nella simulazione del giro secco da qualifica, mentre nella simulazione di passo gara è parso leggermente più lento rispetto alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Per il finlandese ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen in testa davanti a Hamilton - Vettel attardato : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La seconda sessione di 90 minuti, corsa in notturna come accadrà domenica in gara, ha visto il primato del finlandese della Ferrari che con la ultrasoft ha siglato un interessante 1:38.699, precedendo Lewis Hamilton di undici millesimi a parità di gomma. Decisamente più attardate le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo che ...

F1 - GP Singapore 2018 : Kimi Raikkonen guida le prove libere 2 - Sebastian Vettel sbatte contro un muro! Red Bull scatenate : Il GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1, è entrato nel vivo con la disputa delle prove libere 2 che si sono corse in notturna come accadrà per la gara di domenica (stamattina invece la FP1 era sotto il sole). Novanta minuti particolarmente significativi per i piloti che hanno potuto ottimizzare il set-up delle proprio monoposto e trovare il giusto feeling con un tracciato cittadino particolarmente impegnativo, caratterizzato da ben 23 ...