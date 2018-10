Kimbra arriva in Italia per un concerto imperdibile | ecco i dettagli della data del 12

sportfair

(Di venerdì 5 ottobre 2018)e curiosità suldiin: la cantautrice neozelandese sarà a Milano martedì 12 marzo 2019inper unshow, martedì 12 marzo 2019 al Santeria Social Club di Milano. Cantautrice e musicista neozelandese, è conosciuta a livello globale grazie alla sua collaborazione al singolo multiplatino Somebody That I Used to Know di Gotye. Il singolo è stato il più venduto negli Stati Uniti del 2012 con oltre 6 milioni di copie vendute, mentre a livello mondiale èto al secondo posto con oltre 11,8 milioni di copie vendute diventando uno dei singoli più venduti di sempre. Il singolo ha vinto il premio Registrazione dell’anno e Migliore Perfomance Pop di un Duo o un Gruppo alla 55ª cerimonia dei Grammy Awards nel 2013.è diventata così terza artistasua nazione a conseguire tale premio nel corsostoria. Nel ...