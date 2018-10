Karina Cascella avverte su Lorenzo Crespi | “Sto zitta | solo per ora!”

LORENZO CRESPI DENUNCIA Karina CASCELLA/ "I miei rapporti con Domenica Live finiscono qui..ora e per sempre!" : LORENZO CRESPI passa alle vie legali contro KARINA CASCELLA dopo il duro scontro a Domenica Live e la pubblicazione dei messaggi ricevuti dalla redazione del programma di canale 5.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Domenica Live - Lorenzo Crespi pubblica i messaggi di un autore del programma : “Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. Karina è pazza” : Nell’ultima puntata di Domenica Live erano volate parole grosse tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella nel corso del talk dedicato ai vip caduti in disgrazia. Un botta e risposta di offese e insulti che hanno, come prevedibile, lasciato strascichi. L’attore, discusso da tempo sui social, si è mostrato molto infastidito per quanto accaduto nel contenitore di Barbara D’Urso che prima ha difeso salvo poi cambiare versione: ...

Lorenzo Crespi su Karina Cascella : lite organizzata ad arte per vincere gli ascolti : Tutto organizzato? cosi dichiara Lorenzo Crespi parlando della lita avuta con Karina Cascella. Lorenzo Crespi e Karina Cascella sono stati protagonisti di un’accesa lite nel corso della puntata di ‘Domenica Live’ trasmessa il 30 settembre. L’attore si è sfogato sui social. A suo dire sarebbe stato tutto organizzato per vincere la gara degli ascolti. Poi ha definito l’opinionista “pescivendola”. Nel corso della puntata di ‘Domenica Live‘ ...

Sorpresa (doppia) : Karina Cascella torna a Uomini e Donne e sgancia una bomba : Ora è ospite fissa nei salotti tv di Barbara D’Urso, ma Karina Cascella l’abbiamo conosciuta per la prima volta a Uomini e Donne. Vi ricordate? Storia d’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci a parte, Karina ricopriva il ruolo di opinionista in trasmissione. C’è rimasta fino al 2013 poi, per motivi ancora sconosciuti, vennero confermati unicamente Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì ...

