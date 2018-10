Juventus | Allegri | “Ronaldo è una grande persona Ad Udine non sarà facile”

Udinese-Juventus - Allegri punterà sul 4-2-3-1 : riecco De Sciglio : Udinese-Juventus- Tutto pronto per il match di domani sera alla “Dacia Arena” tra Udinese e Juventus. Massimiliano Allegri si affiderà quasi sicuramente al 4-2-3-1, rilanciando dal primo minuto il super attacco formato da Mandzukic, Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Un modulo che dovrebbe esaltare le caratteristiche del numero 10 argentino, forse un po’ troppo sacrificato nel […] L'articolo Udinese-Juventus, Allegri punterà ...

Juventus - Allegri : "Dovevamo fare più gol"/ Ultime notizie - 3-0 allo Young Boys : "Contento per Dybala" : Juventus, Allegri: "Dovevamo fare più gol". Ultime notizie, 3-0 allo Young Boys in Champions League: "Sono contento per Dybala, felice della crescita"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Juventus - Allegri indica la via : “La chiave per mantenere questi risultati è la semplicità” : Non si ferma neanche in Champions League la corsa della Juventus, vincente contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi. I bianconeri hanno finora conosciuto solo vittorie (7 in campionato e 2 in Champions League) e non hanno alcuna intenzioni di fermarsi. L’ultimo scoglio prima della seconda pausa per le Nazionali si […] L'articolo Juventus, Allegri indica la via: “La chiave per mantenere questi risultati è ...

Juventus-Young Boys 3-0 - Allegri : “Bernardeschi gigioneggia troppo” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Come da pronostico tutto facile la Juventus che supera in scioltezza lo Young Boys in Champions League. Vero e proprio mattatore della serata è stato Paulo Dybala, autore una doppietta. In tutto questo Massimiliano Allegri, allenatore della squadra bianconera, non risparmia però critiche anche ad alcuni dei […] L'articolo Juventus-Young Boys 3-0, Allegri: “Bernardeschi ...

Champions : Juventus in campo senza lo squalificato CR7 - Allegri : 'Cosi si riposa' : Dopo la vittoria di sabato in campionato contro il Napoli che porta i bianconeri a +6 sui rivali, è già tempo di scendere in campo per la Champions League. Alle 19:00 di questa sera, all'Allianz Stadium, la Juventus affronterà nella seconda partita del girone lo Young Boys. Sulla carta è certamente un match abbordabile, ma da non sottovalutare assolutamente per evitare di ritrovarsi di fronte a situazione complicate e spiacevoli. I campioni ...

Juventus - Allegri e Barzagli in conferenza Champions : “Rispetto per lo Young Boys - dispiace per Marotta” : Vigilia di Champions per la Juventus di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Domani c’è lo Young Boys ma il primo pensiero è per l’addio di Beppe Marotta. “Quando si rompe un rapporto umano e professionale – dice Allegri – è normale ci sia grande dispiacere. C’è un momento di assestamento”. Ma si pensa subito a […] L'articolo Juventus, Allegri e Barzagli in conferenza Champions: “Rispetto per lo ...

Juventus-Young Boys - Allegri svela le mosse di formazione : Mandzukic - Dybala e qualche dubbio : Juventus-Young Boys – Dopo il successo nella gara di campionato contro il Napoli, la Juventus si prepara per la gara contro lo Young Boys, partita molto importanti per la Champions League. Importanti indicazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Domani sera dobbiamo vincere altrimenti vanifichiamo quello che abbiamo fatto in Spagna. Va giocata con rispetto e determinazione perché in Europa c’è maggiore ...