Juve | Szczesny | Dalle sigarette al bianconero | ma non farò come Buffon

Juve - Szczesny : 'Lazio squadra forte - ma sappiamo che noi...' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida con la Lazio : 'È chiaro, noi sappiamo di avere una buona qualità, ma per vincere le partite serve entusiasmo ed essere al 100%. Tutte le gare sono molto dure, speriamo di ...

Juve - Szczesny : 'Allegri ha ragione - ecco cosa serve per vincere' : Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Lazio: ' Allegri ha ragione nel puntare sulla concentrazione? Noi sappiamo di avere qualità, però per vincere ci vuole entusiasmo ed essere al 100%. Tutte le partite ...

Juventus - Szczesny non ha dubbi : 'Cristiano Ronaldo segnerà molto presto' : TORINO - 'Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio con il Chievo ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ...

Juventus - Szczesny : “lotteremo su tutti i fronti” : “Ho la sensazione di giocare in una squadra molto forte che proverà a lottare su tutti i fronti”. Così il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, al termine dell’amichevole di Villar Perosa vinta 5-0 contro la Primavera. “Ronaldo ci aiuta, è uno dei più forti al mondo, allenarsi con lui è difficile perché ci fa tanti gol in allenamento – sorride il numero uno polacco -. Il rapporto con Perin è ottimo, è un ...

Juve - il bilancio della tournéè : Cancelo subito al top - Perin meglio di Szczesny : La vera Juve, al netto dell'arrivo di Blaise Matuidi che avverrà venerdì, nasce domani, mercoledì 8 luglio, alla Continassa. In attesa di riunire il gruppo degli 'americani' con quello dei reduci dal ...

Ronaldo alla Juve - Szczesny : “grande colpo” : “Ronaldo è stato un grande colpo di mercato, ma la nostra forza è stata sempre la squadra”. Dal ritiro della Juventus ad Atlanta, il portiere Wojciech Szczesny parla del colpo del secolo. E, ai microfoni di Sky, promuove anche l’acquisto di Mattia Perin, con il quale dividerà la porta. “E’ uno dei migliori giovani portieri d’Italia – dice -. E’ forte ed è prontissimo per giocare”. Il ...

Juventus - Szczesny : 'Ronaldo è stato un grande colpo di mercato' : 'Ronaldo è stato un grande colpo di mercato, ma la nostra forza è stata sempre la squadra'. Dal ritiro della Juventus ad Atlanta, il portiere Wojciech Szczesny parla del colpo del secolo. E, ai ...

Juventus - Szczesny : 'Perin è fortissimo - ma ho un po' di vantaggio su di lui' : Per il momento penso di essere leggermente più avvantaggiato io per la maglia di titolare, ma lui è davvero bravissimo" ha detto il polacco nell'intervista rilasciata a Sky Sport. In tema di nuovi ...