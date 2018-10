Juve | Pjanic offre la cena alla squadra | volti distesi e felici FOTO

Probabili formazioni / Juventus Napoli : Pjanic vs Hamsik - che duello! Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il big-match di Serie A allo Stadium (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:41:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Napoli : orario - diretta tv e notizie live. Allegri punta su Pjanic : Probabili formazioni Juventus Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium per la 7^ giornata della Serie A. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:54:00 GMT)

Probabili formazioni / Frosinone Juventus : quote e ultime novità live - Chibsah vs Pjanic (Serie A) : Probabili formazioni Frosinone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Fuori causa Khedira e Douglas Costa tra le fila dei campioni d'Italia(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Valencia-Juventus - le pagelle bianconere : bene Cancelo. Pjanic glaciale due volte : SZCZESNY - voto: 7,5 Attento sui tiri di Batshuayi e Soler. Poi para il rigore nel finale. CANCELO - voto: 7 Colpisce la traversa e prende il rigore, spinge e difende senza sosta. BONUCCI - voto: 6,5 ...

Juventus - Pjanic e Bernardeschi : le due facce che hanno domato il Mestalla : La personalità dei due bianconeri decisiva per sbancare Valencia. Allegri esalta l'ex Fiorentina: "E' diventato in poco tempo un giocatore da grande squadra"

Juve : Pjanic - splendido inizio Champions : ANSA, - TORINO, 20 SET - "Il nostro girone non è facile: venire a Valencia e vincere 2-0 è uno splendido inizio". Miralem Pjanic commenta così, a Uefa.com, la vittoria contro il Valencia decisa dalla ...

Champions - Juventus di rigore a Valencia : 0-2 siglato Pjanic. Espulso CR7 : La Juventus di Massimiliano Allegri dimostra di aver carattere e vince di rigore, per 2-0, sull'ostico campo del Valencia. La gara è stata condizionata dall'espulsione di Cristiano Ronaldo al 29' del primo tempo per il battibecco avuto con l'ex difensore dell'Inter Murillo. L'arbitro tedesco Brych è stato avvertito dall'addizionale ed ha deciso di espellere CR7: al primo rosso in carriera in 154 gettoni in Champions. Nonostante questo la ...

Valencia-Juventus 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cancelo e Pjanic decisivi - Murillo horror : 1/7 Fabio Ferrari ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Ronaldo tradisce - Pjanic invece no : Juventus cinica e spietata - ma gli infortuni inquietano Allegri : Nella serata del rosso a Ronaldo, spicca la doppietta di Miralem Pjanic che fa sorridere Allegri: prova di forza dei bianconeri al cospetto del Valencia Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal ...