Jorge Lorenzo | GP Thailandia | “Ora correre è dura | ci proverò La caduta non è colpa mia”

MotoGp – Lorenzo non illude i tifosi in Thailandia : le prime parole di Jorge dopo la caduta : Le prime parole di Jorge Lorenzo dopo la terribile caduta di oggi nelle Fp2 del Gp della Thailandia Non c’è pace per Jorge Lorenzo: il ducatista, dopo la caduta di due settimane fa ad Aragon, è stato protagonista di un altro terribile volo, oggi, nelle Fp2 del Gp della Thailandia. Un brutto highside ed un terribile impatto per il ducatista, trasportato immediatamente al centro medico del circuito per i primi accertamenti, dai quali ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo - la Ducati fa chiarezza sulle cause : “ecco cosa è successo” : Terribile Caduta per Jorge Lorenzo in Thailandia: ecco cosa ha causato l’incidente del maiorchino della Ducati La Caduta di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia ha fatto preoccupare tifosi, addetti ai lavori della MotoGp e, ovviamente, tutto il team Ducati. Il maiorchino, reduce dal brutto infortunio di due settimane fa ad Aragon, è stato protagonista di uno spaventoso volo nella seconda sessione di prove libere sul ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in ambulanza : il ducatista trasportato in ospedale in Thailandia : Jorge Lorenzo trasportato in ambulanza in ospedale: nulla di grave per il maiorchino della Ducati che si sottoporrà ad ulteriori accertamenti in Thailandia dopo la caduta nelle Fp2 Venerdì amarissimo per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, reduce dall’infortunio di due settimane fa ad Aragon è stato protagonista di un altro terribile incidente oggi sul circuito di Buriram. Un volo incredibile, con un impatto violentissimo per ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo dopo l’incidente? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

Gp Thailandia - spaventoso incidente per Jorge Lorenzo : la moto spezzata in due : Spaventosa caduta per Jorge Lorenzo nel finale delle seconde libere del primo Gran Premio nella storia della Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al piede ad Aragon, ...

MotoGp – Condizioni Jorge Lorenzo - l’analisi del Dottor Charte : “non è al 100%” : Le parole del Dottor Charte dopo la caduta di Jorge Lorenzo: l’analisi del medico che ha visitato il maiorchino della Ducati Periodo davvero complicato per Jorge Lorenzo: reduce dall’infortunio di due settimane fa ad Aragon, il mariochino della Ducati è riuscito a tornare in sella alla sua moto, in Thailandia, per disputare le prime sessioni di prove libere della gara di Buriram, per capire le sue Condizioni in vista del Gp di ...

MotoGp – Caduta Lorenzo in Thailandia : gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Jorge : Brutto volo per Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia: ecco come sta il maiorchino della Ducati Terribile Caduta per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp della Thailandia: il maiorchino, reduce dal brutto infortunio di due settimane fa ad Aragon, è caduto oggi nel circuito di Buriram mandano in allarme tutti i tifosi ed il suo team. Immediatamente trasportato al Centro Medico dopo il brutto volo e il ...

MotoGp – Incredibile incidente di Jorge Lorenzo a Buriram - moto distrutta e pilota via in barella [VIDEO] : Jorge Lorenzo, dopo l’incidente ad Aragon, s’imbatte in una nuova caduta: in Thailandia un altro high side per il maiorchino Jorge Lorenzo, dopo esserne uscito a pezzi dall’incidente di Aragon (con l’alluce del piede destro rotto), ha un nuovo incidente in Thailandia. Il maiorchino mentre stava percorrendo il circuito di Buriram ha subito un high side che lo ha disarcionato dalla sua due ruote durante le seconde ...

MotoGp – Come sta Lorenzo? Le condizioni del piede di Jorge dopo le prime prove libere in Thailandia : Jorge Lorenzo dopo le prime prove libere ha potuto costatare le condizioni del suo piede, il cui alluce si era rotto ad Aragon a causa di un incidente Al via ad Aragon, Jorge Lorenzo aveva avuto un brutto incidente da cui ne era uscito con l’alluce del piede destro rotto. A distanza di due settimanale, il pilota spagnolo è impegnato nel venerdì di prove libere del Gp di Thailandia, ma sembra che la frattura (evidentemente in via di ...

MotoGP - GP Thailandia - Jorge Lorenzo ribadisce : 'Marquez irresponsabile ad Aragon' : Nuova puntata della polemica tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, che l'anno prossimo si ritroveranno nello stesso box al servizio della Honda. Il ducatista a Sky Sport MotoGP conferma quanto già dichiarato: "Resto dell'idea che se non sono al meglio è a causa della manovra imprudente di Marquez e lui sa di avere guidato in modo irresponsabile. Spero che in ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Buriram con tanti dubbi : “il piede è ancora molto gonfio - non so se ce la farò” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Jorge Lorenzo dopo la brutta caduta di Aragon Il Ducati Team è sbarcato in Thailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ottenuto ad ...

MotoGp – Ghiaccio e palestra - Jorge Lorenzo non molla : il ducatista si prepara per la Thailandia [GALLERY] : Jorge Lorenzo fa sul serio: Ghiaccio e duri allenamenti in vista della Thailandia Manca una settimana al Gp della Thailandia, dunque Jorge Lorenzo può approfittare di qualche altro giorno di riposo prima della partenza. Venerdì il maiorchino della Ducati dovrà già essere in pista, ma non è assicurata la sua presenza in gara domenica a causa delle sue condizioni. Lorenzo sta infatti ancora recuperando dal brutto infortunio della settimana ...

MotoGP - Jorge Lorenzo vola in Thailandia : all’ultimo la decisione sulla presenza in gara : Jorge Lorenzo partirà per la Thailandia dove nel weekend del 5-7 ottobre si disputerà la quindicesima tappa del Mondiale MotoGP ma soltanto alla vigilia dell’evento deciderà se parteciperà o meno al GP. Lo spagnolo sarà dunque a Buriram con la speranza di poter scendere in pista dopo la brutta caduta rimediata la scorsa settimana ad Aragon che gli ha procurato una lussazione all’alluce destro e una microfrattura del secondo metatarso ...