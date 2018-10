Jolanda De Rienzo curerà su Eleven Sports un magazine sulla Serie C

digital-news

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Grande colpo di mercato per. Il provider internazionale, specializzato in Italia nella trasmissione del campionato diC, ha scelto come nuovo voltoDe, giornalista professionista con una grande esperienza nel mondo del calcio e in particolare della terzaDeè nata a Napoli ed è laureata in Scienze della Comunicazione. La sua carriera televisiva è iniziata presso alcu...