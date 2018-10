Jeep Cherokee 2019 : la video prova in off-road : "Born to be wild" è il motto che Jeep ha scelto per il lancio della nuova Cherokee 2019, un motto che si riferisce alla capacità innata di questa nuova vettura di saper tirare fuori l'animo più selvaggio e avventuroso che c'è in noi. Come? Semplicemente salendo a bordo e lasciandosi alle spalle il nero asfalto dopo aver imboccato un bello sterrato che porta ad un'arrampicata insidiosa!Difficile da credere ad un primo sguardo della vettura. La ...

Jeep Cherokee - un’iniezione di raffinatezza [+ Galleria] : La nuova Jeep Cherokee è l’evoluzione di se stessa. Del Suv presentato qualche anno fa rimangono i tratti distintivi di una vettura fatta con le capacità tecniche tipicamente American Style, rapportate ad un contesto che, nell’idea del nuovo proprietario FCA, potesse abbracciare più mercati, sopratutto l’Europa. Purtroppo la rottura fu forte e netta con il passato e ci è voluto molto perché venisse accettato questo nuovo ...

Jeep Cherokee - la partnership con Mopar per ampliare la disponibilità di accessori : Più di 70 accessori disponibili in Italia nel nuovo modello Jeep Cherokee Si è appena conclusa in Sicilia la presentazione della nuova Jeep® Cherokee, l’evoluzione del SUV più capace della categoria, a proprio agio sia nel contesto urbano che nelle avventure in fuoristrada. Con un nuovo design più moderno – ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio, e una lunga serie di tecnologie intuitive, la nuova Cherokee ...

Nuova Jeep Cherokee : più bella e costa meno : Si sta svolgendo in questi giorni in Sicilia la presentazione internazionale della Nuova Jeep Cherokee – cui Jeep si è dimenticata di invitarci, cosa che avviene regolarmentenonostante tutto lo spazio che dedichiamo ai loro prodotti, al punto che per vedere e dirvi come va un’auto del Gruppo FCA dobbiamo andare a provarla come normali clienti […] L'articolo Nuova Jeep Cherokee: più bella e costa meno sembra essere il primo su ...

Jeep Cherokee - la prova de Il Fatto.it – Il segreto è nel prezzo – FOTO : Arrivava alle nostre latitudini nel 1984 la Jeep Cherokee, una decina d’anni dopo il debutto negli States. Veniva costruita inizialmente sullo stesso pianale SJ della Wagoneer, che però era considerata la sorella “ricca”. In 44 anni di vita i numeri sembrano nondimeno essere dalla sua parte, visti i 4 milioni di pezzi venduti in totale. In realtà la generazione attuale, la numero cinque arrivata nel 2013, ha ...

Nuova Jeep Cherokee 2019 : ritorna un grande classico [FOTO e PREZZI] : Debutta sul mercato italiano il rinnovato SUV yankee forte di un design più classico e di una ricca dotazione di serie La Nuova Jeep Cherokee debutta in Italia con un nuovo design più moderno – ma sempre fedele agli stilemi classici del marchio, e una lunga serie di tecnologie intuitive, la Nuova Cherokee garantisce maggior comfort, connettività, sicurezza e praticità. L’evoluzione della Cherokee assicura doti eccezionali in ...

Jeep Cherokee - Il facelift in Italia con prezzi da 43.000 euro : Presentata in anteprima mondiale nel gennaio scorso al Salone di Detroit, la versione aggiornata della Jeep Cherokee debutta ora anche in Italia con prezzi a partire da 43.000 euro e disponibilità da metà settembre. Inizialmente sarà ordinabile soltanto la versione diesel più potente, mentre le altre varianti saranno introdotte in un secondo tempo. Design rivisto e più tradizionale. Il restyling ha modificato in maniera evidente il design, ...

Jeep Grand Cherokee Upland : Caratterizzata da un aspetto più aggressivo e da una completa dotazione di serie, la nuova Grand Cherokee Upland fa il suo esordio nelle concessionarie Jeep dove è possibile ammirarla da vicino ma anche provarla su strada con un test drive. La novità si posiziona tra le versioni Laredo e Limited e va ad arricchire la […] L'articolo Jeep Grand Cherokee Upland sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Jeep : la nuova Grand Cherokee Upland arriva negli showroom : a nuova Grand Cherokee Upland fa il suo esordio nelle concessionarie Jeep dove sarà possibile ammirarla da vicino ma anche...