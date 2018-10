Jair Bolsonaro favorito per la presidenza del Brasile

Brasile - accoltellato Jair Bolsonaro : non è in pericolo di vita/ Ultime notizie : stabile ma salta campagna : Jair Bolsonaro , ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile . Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:21:00 GMT)

Brasile - Jair Bolsonaro fuori pericolo di vita. Ma dovrà riposare e interrompere la campagna presidenziale : Ha riportato ferite gravi ma, dopo due interventi chirurgici, è stabile e fuori pericolo di vita Jair Bolsonaro , leader del Partito Social-Liberale, formazione di estrema destra brasiliana, e candidato in testa ai sondaggi per le elezioni del 7 ottobre che ieri, durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, è stato vittima di un agguato a colpi di coltello da parte di Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais. Bolsonaro , ...

