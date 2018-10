Italiani a colori

Sticchi Damiani : Giovinazzi e il ritorno dei colori Italiani in F1 : Tra i primi a congratularsi per il sedile da titolare nel 2019 nel team Alfa Romeo Sauber F1 il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani. “Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula 1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva ACI […] L'articolo Sticchi Damiani: Giovinazzi e il ritorno dei colori italiani in F1 sembra essere ...