Italia Under 21 | prima chiamata per Kean

Under 35 e agricoltura - Italia al primo posto per "Millennials farmers" : 'L'agricoltura è una delle gambe su cui si reggono la nostra economia' ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota. 'La qualità della vita dei cittadini non può ...

L'Agenzia per l'Italia digitale cerca tirocinanti under 35 : L'Agenzia per l'Italia digitale, agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio, che ha il compito contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ...

Ciclismo - mercato 2019 : i giovani Under23 Italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione : nella prossima stagione di Ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più ...

Telecom Italia paga la bocciatura a "underweight" : Giornata negativa per Telecom Italia , unico titolo del paniere principale del FTSE Mib a mostrare sensibili perdite. La big delle Telecomunicazioni paga la decisione di Barclays di abbassare la ...

Mondiali ciclismo 2018 : tra gli Under 23 uomini vince Hirschi - male l'Italia : Dopo il titolo europeo lo svizzero Marc Hirschi si aggiudica anche la prova in linea Under 23 dei Mondiali di Innsbruck. Decisiva l'azione in discesa dell'elvetico a 10 chilometri dall'arrivo. Argento ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Svizzera super tra gli under 23 - Marc Hirschi campione. Male l’Italia : Svizzera dominante nella prova in linea del Mondiale under 23 di Ciclismo in quel di Innsbruck. La nazionale elvetica è stata protagonista in ogni momento della prova e si è andata a prendere il titolo iridato con Marc Hirschi, che bissa il trionfo europeo di qualche mese fa. Per lui gestione in salita ed uno scatto eccellente in discesa, con il quale ha sorpreso i rivali. Male gli italiani. Pronti, via e c’è subito il primo tentativo: a ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Lavoro - Agenzia per l'Italia Digitale : tirocini da 800 euro per under 35 : L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, intende creare una short list al fine di consentire a neolaureati, con meno di 35 anni di eta', di svolgere un tirocinio presso le proprie sedi [VIDEO]. L'obiettivo, appunto, è quello di avviare dei percorsi di tirocinio di formazione e di orientamento, tenendo conto di quelle che sono le esigenze e i budget delle proprie aree e dei propri uffici. Tali tirocini avranno una durata di sei mesi e si ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Spagna cinica - l’Italia si arrende in finale. Non basta la doppietta di Compagno : Il sogno dell’Italia si spezza in finale. Gli azzurri cedono al cospetto della Spagna nell’ultimo atto degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, andati in scena a Viana do Castelo, in Portogallo. La compagine allenata dal ct Massimo Mariotti dimostra anche una volta di disporre di grinta e carattere da vendere, ma finisce per cedere nelle battute conclusive del match, provando invano a riportarsi in contatto con gli avversari ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale : Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo. dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia da sballo - Portogallo travolto in casa! Per gli azzurri la finale è più vicina : Italia da sballo agli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Gli azzurrini guidati dal ct Mariotti hanno dominato contro i padroni di casa del Portogallo a Viana do Castelo, infliggendo un pesante 6-2 ai vincitori delle ultime 5 edizioni del torneo e ottenendo una clamorosa rivincita della finale persa in Svizzera nel 2016. A fare la differenza per l’Italia è stato un superbo Davide Nadini, che ha portato in vantaggio gli azzurrini dopo ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia sfavillante contro la Svizzera. Un poker di Compagno travolge gli elvetici : Italia sfavillante nella seconda sfida degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini guidati da coach Massimo Mariotti si sono imposti con un perentorio 11-1 nei confronti della Svizzera, annichilita dal poker di Compagno e dalle doppiette di Galimberti ed Ehimi. Un match a senso unico è andato in scena davanti al pubblico lusitano, che ha assistito all’assolo ...

Under 21 - l’amichevole Italia-Turchia si giocherà allo Stadio Menti di Vicenza : Si tratterà del quarto impegno stagionale per la squadra del ct Di Biagio, che quattro giorni prima affronterà il Belgio al Friuli Lo Stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre (ore 18.30) l’amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli azzurrini, un match che sarà preceduto dall’amichevole con il Belgio in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30) ...