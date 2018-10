Italia | Mancini | ' Felice di poter aiutare Genova Nei prossimi giorni al Ponte'

Italia - Mancini : «Speriamo di poter aiutare la città di Genova» : La gara tra Italia e Ucraina si giocherà al Ferraris per commemorare le vittime della tragedia del Ponte Morandi. Uva: «Bel momento di sport»

Italia - Mancini : “A Genova contro l’Ucraina una serata speciale. Faremo tante cose” : Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la partita con l’Ucraina e la presenza della Nazionale a Genova. Così Mancini sulla tragedia di Genova: “Appena ho saputo la notizia del crollo del ponte non ci potevo credere. contro l’Ucraina sarà una serata speciale, i genovesi sono forti […] L'articolo Italia, Mancini: “A Genova contro ...

Mancini da Cattelan : 'Allenare l'Italia è bellissimo - ma non è così semplice. Chiedo un po' di pazienza per i giovani' : Hai preso una Nazionale di passaggio, contro la Polonia non hai schierato nessuno dei campioni del mondo del 2006. "Spiace che abbiano smesso, sono stati giocatori che hanno fatto la storia della ...

Roberto Mancini/ L'amore per il calcio del ct che deve ricostruire l'Italia (EPCC a teatro) : Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico azzurro ha alzato davvero molte polemiche con le sue dichiarazioni. Cosa racconterà stasera su Sky Uno? (E poi c'è Cattelan a teatro).(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Sette punti su..l’Italia di Mancini. Tante croci e poche delizie : No, la prima tornata di Uefa Nations League non è andata proprio come speravamo. Con un pari stiracchiato ed un ko non proprio demeritato, l’Italia di Mancini (capace fin qui di battere solo l’Arabia Saudita in amichevole) rischia la retrocessione in Serie B. Che cosa brutta.Ma..perché? Perché (giuro, non voglio citare Mourinho) così tanta sciattezza nel palleggio? Perché un incisività in attacco pari a quella di una dentiera gommosa? ...

Cairo : "Mancini ha ragione - i giovani Italiani vanno fatti giocare" : Urbano Cairo non ha dubbi e a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento , kermesse targata Gazzetta dello Sport assieme alla regione Trenino in scena dall'11 al 14 ottobre,, ...

Italia - crisi e mediocrità i problemi della Nazionale di Mancini : ... legittimo, personale, spero sbagliato: ma non è che l'Italia oggi è una Nazionale mediocre ? E' un dubbio brutto lo so, pensare che una Nazionale capace di vincere ben 4 Coppe del Mondo sia ridotta ...

Italia - Bernardeschi : 'Questo gruppo vale. Mancini è l'uomo giusto - diamogli fiducia' : 'Roberto Mancini è l'uomo giusto per ripartire. Ha giocato a calcio, sa cos'è il calcio, è stato un grandissimo campione e anche un grandissimo allenatore. E lo sarà ancora. Bisogna dargli fiducia e ...

Portogallo-Italia 1-0 - flop azzurro. Mancini : “Criticate me e non i giocatori” : Portogallo-Italia- Un’Italia abulica, macchinosa e poco compatta. Vince il Portogallo 1-0 grazie al gol di Andrè Silva, ma non arrivano risposte confortanti per Roberto Mancini e il mondo azzurro. Tante le novità di formazione, tante le sorprese dal 1′. Nessun juventino in campo, non accadeva da 20 anni, esattamente dal 1998. Poche occasioni da gol, […] L'articolo Portogallo-Italia 1-0, flop azzurro. Mancini: “Criticate ...

VIDEO/ Portogallo-Italia (1-0) : highlights e gol. Mancini : retrocessione? Tutto ancora aperto (Nations League) : VIDEO Portogallo Italia (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le dichiarazioni e i commenti sulla partita giocata all'interno del gruppo 3 di Lega A, nella UEFA Nations League.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:07:00 GMT)

Italia ko a Lisbona - ma Mancini non si butta giù : “in Italia i giovani non giocano - è normale che abbiano difficoltà” : Le parole di Roberto Mancini dopo la sconfitta di ieri sera dell’Italia contro il Portogallo in Nations League Sconfitta amara, ieri sera, per la Nazionale Italiana di calcio contro il Portogallo nella seconda sfida di Nations League. Gli azzurri di Mancini hanno ceduto ai Campioni d’Europa in carica per 1-0, grazie al gol di Andrè Silva. Qualche errore di troppo sulla trequarti è costato caro all’Italia ieri sera: ...

Portogallo-Italia - le pagelle : Mancini ha una squadra di riserve : DONNARUMMA 6,5 Carne tremula nelle uscite affollate. Lo salva prima Romagnoli, poi la traversa. Nessuno può salvarlo da Andrè Silva. Paratona su Bernardo Silva. Limita il passivo. LAZZARI 5 Esordio ...

Portogallo- Italia 1-0 : per Mancini ancora notte fonda Pagelle : Immobile bloccato : Il c.t. cambia nove undicesimi, ma il risultato non cambia. Quest’Italia non tira mai in porta ed ogni volta che attaccano gli avversari è un tormento: così si rischia di non uscire più dalla crisi

Italia - Mancini chiede tempo : il commento post-partita del Ct : Italia ko nella gara di Nations League contro il Portogallo, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport: “Di errori ne commettiamo e dobbiamo limitarli. I giocatori hanno messo in campo tutto quello che potevano. Dobbiamo cercare di trovare soluzioni, dobbiamo fare gol. Dobbiamo anche metterci di più – ha proseguito il ct azzurro -. Nel primo tempo abbiamo avuto molte più palle e ...