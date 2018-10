Italia | maltempo | due morti | esondazioni e frane | famiglie evacuate

Allarme maltempo in Italia : al Sud è stato di emergenza : A Catanzaro potrebbe essere un tiepido venerdì di inizio ottobre e invece la citta', insieme a tutto il mezzogiorno, si trova ad affrontare nubifragi violenti che mettono in ginocchio persone e istituzioni. Sulla provincia di Catanzaro, nell'arco di 24 ore sono piovuti oltre 300 millilitri d'acqua. In questo momento sono in corso i recuperi delle salme delle vittime: una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono morti nella loro lotta ...

Il ponte è crollato. Italia - emergenza maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Meteo - previsioni del tempo - piogge e maltempo al sud : nel weekend in tutta Italia. E la tregua è lontana : Meteo CRONACA DIRETTA: Italia spaccata, ma ora si teme un grave peggioramento, ecco dove ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/5UQeo4hq95 #Meteo di @ilMeteoit - IL Meteo.it, @ilMeteoit, 4 ottobre ...

Meteo - il maltempo non molla : temporali su tutta Italia : Un vortice ciclonico in arrivo dalla Tunisia sta portando freddo e pioggia al Sud. Lo stesso vortice salirà lungo lo Stivale...

Allerta meteo 4 Ottobre Sud Italia : elenco comuni con scuole chiuse per il maltempo : Allerta meteo 4 Ottobre: scuole chiuse in numerosi comuni La persistenza del vortice depressionario collocato a ridosso del Nord-Africa continua ad alimentare instabilità atmosferica al centro-sud,...

Italia nel maltempo : Italia nel maltempo; un centro di bassa pressione sta interessando molte regioni con piogge, temporali e anche nubifragi improvvisi. Nei prossimi giorni il vortice ciclonico si sposterà verso la Sicilia inserendo le regioni meridionali in una morsa di maltempo diffuso con frequenti temporali e nubif

Meteo Protezione Civile : intenso maltempo domani al Sud Italia - ecco i dettagli : Il vortice ciclonico posizionatosi sull'area tirrenica apporterà ancora instabilità domani al centro-sud, in particolar modo al Meridione. Precipitazioni intense previste soprattutto sui settori...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - l’Autunno entra nel vivo : inizia una lunga settimana di Maltempo sull’Italia : 1/5 ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Meteo - esplode il maltempo : nubifragi e neve sull'Italia : Ottobre porterà la prima perturbazione del mese, già da lunedì 1: forti temporali da Genova a Firenze, nevicate ad alta...